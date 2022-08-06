البيت الأبيض يعلن: خلو بايدن من فيروس كورونا

أكد طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور اليوم السبت أن فحوص كوفيد-19 التي أجريت للرئيس جو بايدن تحولت إلى سلبية، بعد أن ظلت إيجابية لعدة أيام.
وقال أوكونور في تقرير إن الرئيس الأميركي سيظل في العزل الذاتي حتى تأتي فحوصه سلبية لمرة ثانية.
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وكان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو تموز.
حالة ارتداد
وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.
وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.
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