تقرير: مناورات الصين قرب تايوان قدمت ثروة استخبارية غير مسبوقة لأميركا 

مع تصاعد التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، واصلت الصين استعراض قواتها في إشارة على قدرتها على غزو تايوان في وقت قصير.

لكن حشد الصين من السفن والطائرات والصواريخ بالقرب من تايوان أعطى الولايات المتحدة لمحة لم يسبق لها مثيل عن الكيفية، التي قد تشن بها بكين حملة عسكرية ضد الجزيرة، وفقاً لتقرير موقع بوليتكو الأميركي.

مادة اعلانية

في المقابل تتعلم الصين أيضًا الكثير من الدروس التي يمكن أن تثبت في النهاية أنها أكثر أهمية في كيفية تخطيطها لأي ضربة مستقبلية ضد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

وعلى الرغم من كل القوة العسكرية للصين إلا أن الجيش الصيني لديه خبرة محدودة في العالم الواقعي خارج التدريبات العسكرية المحلية عالية الدقة، حيث لم يطلق رصاصة واحدة منذ الحرب مع فيتنام والتي انتهت في الثمانينيات.

وأشار التقرير إلى أن العشرات من الطائرات الحربية التي تحلق يوميًا فوق خط الوسط في مضيق تايوان والسفن الحربية التي تجوب المياه قبالة الساحل تشكل تغييراً مهماً ومشؤوماً للوضع الراهن، وهو تغيير قد يكون له عواقب وخيمة على الدفاع عن تايوان في المستقبل وفقًا للخبراء ومسؤولون أميركيون.

كما أن دفع تلك الطائرات الحربية فوق خط الوسط لا يؤدي فقط إلى محو الحدود السابقة، ولكن القيام بذلك بالتنسيق مع السفن الحربية والابتعاد عن الصواريخ هو بالضبط نوع التفاعل الذي تقضي الجيوش الحديثة الكثير من الوقت والجهد لإتقانه وقد أربك الروس بشكل واضح في أوكرانيا.

ويقول راندي شريفر، الذي شغل منصب كبير مسؤولي السياسة الآسيوية في البنتاغون في إدارة دونالد ترمب، إن التدريبات الصينية السابقة كانت "مثل قيادة سيارة جديدة كثيراً بدلاً من إخراجها على الطريق السريع"، مضيفاً أن "التقسيم المنسق للجزيرة هو نوع التمرين الذي سيكون أكثر قابلية للتطبيق في حال حدوث ضربة حقيقية".

وحتى هذه اللحظة، امتنعت الولايات المتحدة علنًا عن الحديث عن التدريبات مع الحفاظ على حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس رونالد ريغان، ومقرها اليابان في المنطقة، ولكن ليست قريبة من تايوان، كما أن حاملة الطائرات البرمائية USS Tripoli تقع بالقرب من أوكيناوا والحاملة الأخرى USS America تقع في بحر الصين الشرقي وكلاهما يحمل مقاتلات F-35.

لكن هذه المنارات المهمة أعطت الخبراء الكثير من اللمحات حول كيفية نشر الصين لقواتها واستخدامها. وقال كولين كوه الزميل الباحث في معهد الدفاع والدراسات الإستراتيجية في سنغافورة، إنه من المحتمل أن تكون "ثروة من المعلومات الاستخبارية والتي يمكن أن تسفر عن رؤى ثاقبة حول نقاط القوة والضعف في تعبئة الجيش الصيني".

وأضاف كوه أن هذه النظرات الخاطفة "ستقدم صورة أفضل لكيفية قيام جيش التحرير الصيني في المستقبل بغزو تايوان، أو بشكل عام كيف سيجري حملة عسكرية كبيرة".

وبينما تم اختبار الصواريخ التي تم إطلاقها حتى الآن وممارستها لسنوات من قبل الجيش الصيني، فإن أطقم إطلاقها لم تعمل أبدًا في سيناريو عملياتي، حيث يتعين عليهم مواجهة تعقيدات الحركة الجوية والبحرية العسكرية والتجارية، وضمان قدرة صواريخهم على ذلك وجعلها تحلق فوق مناطق مدنية مأهولة وتسقط بأمان في الأماكن المحددة.

وقال شرايفر إن التدريبات قد تكون مصممة على أنها تخويف، لكن الحركات المنسقة للغاية أكثر تعقيدًا بكثير من عروض القوة السابقة. وتابع: "هناك عدة صواريخ استهدفت مناطق مختلفة في توقيت معين بطريقة معينة، بحيث يشبه إلى حد كبير ما إذا كانوا سيستخدمون بالفعل الصواريخ لضرب تايوان".