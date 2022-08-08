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روسيا تبلغ أميركا بتعليق عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت

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FILE - In this file photo taken on Wednesday, June 24, 2020, Russian RS-24 Yars ballistic missiles roll in Red Square during the Victory Day military parade marking the 75th anniversary of the Nazi defeat in Moscow, Russia. Russia and the United States exchanged documents Tuesday Jan. 26, 2021, to extend the New START nuclear treaty, their last remaining arms control pact, the Kremlin said. The Kremlin readout of a phone call between U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin said they voiced satisfaction with the move. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
صواريخ باليستية روسية خلال عرض في موسكو في 2020، وهي من الأسلحة التي تشملها معاهدة ستارت
روسيا و أوكرانيا

روسيا تبلغ أميركا بتعليق عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت

وزارة الخارجية الروسية انتقدت "إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية"

العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية، مضيفةً أن موسكو لا تزال ملتزمة بجميع بنود المعاهدة.

وقالت روسيا اليوم إن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت" ستعفى "مؤقتاً" من عمليات التفتيش. ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ وكذلك القواعد الجوية والبحرية حيث يتم نشر الصواريخ النووية.

وأضافت الوزارة أن روسيا "اضطرت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة إصرار واشنطن على سعيها لاستئناف أنشطة التفتيش بشروط لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية".

وأشارت إلى أن الشروط التي اقترحتها واشنطن "تخلق مزايا أحادية الجانب لصالح الولايات المتحدة وتحرم فعلياً روسياً الاتحادية من حق إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".

مقاتلة أميركية مشمولة ضمن معاهدة ستارت
  • مقاتلة أميركية مشمولة ضمن معاهدة ستارت
  • تفكيك مقاتلة أميركية في أريزونا في 2015 بموجب معاهدة ستارت
2 صور
مقاتلة أميركية مشمولة ضمن معاهدة ستارت
مقاتلة أميركية مشمولة ضمن معاهدة ستارت
تفكيك مقاتلة أميركية في أريزونا في 2015 بموجب معاهدة ستارت
تفكيك مقاتلة أميركية في أريزونا في 2015 بموجب معاهدة ستارت

تستشهد الخارجية الروسية خصوصا بالعراقيل لسفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.

وأبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الوقت ينفد للتفاوض على بديل لمعاهدة "ستارت جديدة" وأنه إذا انتهى سريانها في عام 2026 بدون بديل، فسوف يؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.

ويأتي هذا الإعلان في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت منذ 24 فبراير وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.

ومع ذلك، أكد أن روسيا "تثمن كثيرا ًالدور الفريد" للمعاهدة في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المجال النووي.

وأكدت الخارجية الروسية أنه بمجرد حل المشاكل المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها الذي أعلنته الاثنين.

توقيع معاهدة ستارت الأولى بين جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشيف في 1991
  • توقيع معاهدة ستارت الأولى بين جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشيف في 1991
  • توقيع معاهدة ستارت الجديدة بين باراك أوباما وديميتري ميدفيديف في 2010
2 صور
توقيع معاهدة ستارت الأولى بين جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشيف في 1991
توقيع معاهدة ستارت الأولى بين جورج بوش الأب وميخائيل غورباتشيف في 1991
توقيع معاهدة ستارت الجديدة بين باراك أوباما وديميتري ميدفيديف في 2010
توقيع معاهدة ستارت الجديدة بين باراك أوباما وديميتري ميدفيديف في 2010

ومعاهدة ستارت هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

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وتم التوقيع عليها في عام 2010 وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنةً بالسقف السابق المحدد في عام 2002. كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800 وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.

وفي يناير 2021 مددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخمس سنوات حتى عام 2026.

وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من 20 عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.

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