واشنطن تطالب موسكو بوقف الأنشطة العسكرية بمواقع أوكرانيا النووية

دعت الولايات المتحدة الاثنين روسيا إلى وقف كلّ نشاط عسكري داخل المحطات النووية الأوكرانية وحولها، منها محطة زابوريجيا التي يُسيطر عليها الروس وتعد أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، خلال مؤتمر صحافي على متن طائرة الرئاسة "نواصل دعوة روسيا إلى وقف جميع عملياتها العسكرية داخل المحطات النووية الأوكرانية وحولها، وإعادة السيطرة عليها إلى أوكرانيا".

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وأضافت "القتال حول محطة نووية أمر خطير"، مشددة على أنه، بحسب البيانات، "ليس لدينا أي دليل، لحسن الحظّ، على ارتفاع غير طبيعي لمستويات النشاط الإشعاعي".

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما منذ الجمعة بقصف محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس. لكن لم يتمكّن أي مصدر مستقلّ من تأكيد ذلك.

وأكّدت روسيا أن الضربة الأخيرة ليل السبت الأحد ألحقت أضرارًا بخط توتر عالي يمدّ منطقتين أوكرانيتين بالكهرباء.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنّ قصف موقع محطة زابوريجيا النووية "من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ... قد ينطوي على خطورة قصوى" و"قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية".

وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت عن "قلقه" بعد القصف على المحطة.

وقال غروسي في بيان إن القصف هو "الأحدث في سلسلة طويلة من التقارير المثيرة للقلق بشكل متزايد" مشيرا إلى أن هناك "خطرا فعليا بوقوع كارثة نووية قد تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها".