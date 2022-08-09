اقتحام منزل ترمب.. غضب جمهوري: لا يحدث إلا بالعالم الثالث

وجه السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، عضو لجنة المخابرات الأميركية في الكونغرس انتقادات حادة بعد مداهمة منزل الرئيس السابق، دونالد ترمب، في ولاية فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في حدث خطير وغير مسبوق.

"ديكتاتوريات العالم الثالث"

فقد قال في تغريدة له على حسابه في "تويتر" إن "استخدام سلطة الحكومة لاضطهاد المعارضين السياسيين هو شيء رأيناه عدة مرات من ديكتاتوريات العالم الثالث الماركسية، لكن لم يحدث من قبل في أميركا".

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من جهته، قال السيناتور، راندو بول، " لقد تمت الموافقة على مداهمة منزل الرئيس ترمب من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوف راي والذي كان قد ادعى سابقا أيضًا أن أوامر التجسس غير القانونية المستخدمة ضد ترمب في المزاعم الروسية كانت دستورية. مضيفاً "مداهمة اليوم شائنة وغير عادلة لكنها متوقعة".

حادثة غير مسبوقة

كما هاجم السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز الحادث الخطير، الذي تعرض له منزل الرئيس الأميركي السابق. وقال ‏إن "مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل دونالد ترمب غير مسبوقة، هذا فساد واستغلال للسلطة".

وأضاف "ما حاول نيكسون فعله، نفذه بايدن الآن.. لقد قام بايدن بجعل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أسلحة لاستهداف أعدائهم السياسيين.. ومع إضافة 87 ألف وكيل جديد فهم سوف يأتون ضدكم".

"مذكرات استدعاء"

فيما دعا الكونغرس للمطالبة بإجابات قائلا "نحن بحاجة إلى جلسات استماع ونحن بحاجة إلى مذكرات استدعاء".

وأضاف "الدكتاتوريون يفعلون ذلك، لكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها أميركا".

وهاجم وزارة العدل قائلا "وزارة العدل نفسها تجاهلت هانتر بايدن، الذي صور نفسه يرتكب عدة جنايات وتجاهلت قضايا هيلاري كلينتون وتجاهلت مثيري الشغب مثل حركة حياة السود وأنتيفا وتجاهلت المتظاهرين الخطرين خارج منازل القضاة وتجاهلت عملاء جيفري إبستين.. لماذا؟؟".

وثائق سرية

يأتي هذا الغضب الجمهوري فيما لم يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أسباب مداهمة مقر إقامة الرئيس السابق في فلوريدا، لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى منتجع "مار أيه لاغو".