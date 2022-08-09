ترمب: مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم مقر إقامتي في فلوريدا    

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الإثنين، أن رجال مكتب التحقيقات الفdدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، في ما وصفه بأنه "سوء تصرف للادعاء العام".

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يمتلكها: "انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في "مار ايه لاغو"، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".

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وأضاف ترمب: "إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024".

لم يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الآن إجراء عملية التفتيش أو يحدد الغاية منها، إلا أن ترمب محور عدد كبير من التحقيقات القضائية المفتوحة.

وتحقق وزارة العدل في اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، وهو حادث يخضع أيضا لتحقيق تقوم به لجنة في مجلس النواب.

ولم يوجه المدعي العام ميريك غارلاند اصبع الاتهام لأي شخص حتى الآن، لكنه قال مؤخرا "علينا محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب انتخابات شرعية"، مؤكدا أنه "لا يوجد شخص فوق القانون".

وهناك تحقيق آخر يتناول نقل ترامب 15 صندوقا على الأقل من الوثائق الحكومية إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي ولاية جورجيا يتم التحقيق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، أما في نيويورك فهناك تحقيق يتعلق بممارسات تجارية لمنظمة ترامب.

ولم يعلن ترمب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن الى أقل من 40 بالمائة وتوقع فقدان الديموقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات تشرين الأول/نوفمبر النصفية، يتفاءل ترمب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول الى البيت الأبيض مجددا عام 2024.