العدل الأميركية: عضو بالحرس الثوري حاول اغتيال بولتون

اتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عضوا بالحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما أعلنت في بيان، أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، "حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند".

مطلوب للـ FBI.. مراسل "الحدث" يعرض صور الإيراني المتهم باغتيال جون #بولتون بعد نشرها من قبل وزارة العدل الأميركية#أميركا#إيران#الحدث pic.twitter.com/Sm2l2SiG4C — ا لـحـدث (@AlHadath) August 10, 2022

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وأضافت أن محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية ببغداد مطلع عام 2020، مبينة أن بورصافي حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون.

لا يزال طليقاً

وتابعت "في حال إدانة ممثل الحرس الثوري الذي أراد اغتيال بولتون سيسجن 10 سنوات"، مبينة أن ضابط الحرس الثوري الذي حاول اغتيال بولتون لا يزال طليقا خارج أميركا.

كذلك قالت وزارة العدل إن هذه ليست المرة الأولى التي تكشف واشنطن عن مخططات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية، مضيفة "سنعمل دون توقف لفضح وتعطيل هذه المحاولات".

دعوى جنائية ضد إيران

من جانبه، أشاد المسؤول الأميركي السابق في إدارة دونالد ترمب، بكشف مخطط استهدافه على يد الحرس الثوري الإيراني.

وقال "وزارة العدل فتحت دعوى جنائية ضد إيران لمحاولة استهدافها مواطنا أميركيا"، مضيفاً أن إيران والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة.

تجنيد قاتل

يذكر أن مصادر أميركية كشفت في مارس الماضي، عن وجود مخطط بدعم من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وأن اثنين على الأقل من الإيرانيين المنتمين إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يخططان لتنفيذ العملية وفقاً لمسؤول بوزارة العدل مطلع على التحقيق.

وحجبت صحيفة The Washington Examiner بعض تفاصيل المؤامرة ضد بولتون لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن مصدر وزارة العدل وصفها بعبارات محددة للغاية على أنها مدعومة بنشاط استطلاع كبير للحرس الثوري وتضمنت محاولة لتجنيد قاتل على الأراضي الأميركية".

وعلم مجتمع الاستخبارات بالمؤامرة في مرحلة مبكرة، مما أثار رد فعل عالي المستوى، وتم توجيه حراسة خاصة من قبل جهاز الخدمة السرية بدوام كامل لبولتون في وقت سابق من هذا العام أو أواخر عام 2021. كما تم نشر أصول مهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطيل المؤامرة والمساعدة في حماية بولتون.