ترمب: أتعرض وشركاتي إلى هجوم من كل الجهات

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه يتعرض وشركاته إلى هجوم من كل الجهات، على حد تعبيره.
وأضاف عبر حسابه في موقع "تروث سوشيال" أنه سيواجه أسئلة مكتب المدعي العام في نيويورك، اليوم الأربعاء.
وكان عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد داهموا مقر إقامة ترمب، الاثنين، في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا، حيث كشف مقرب من ترمب أن 3 عملاء من "أف بي آي" صادروا هاتفه المحمول أثناء سفره مع عائلته.
الأسباب مجهولة
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق، وفق فرانس برس.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مصادر مطلعة على الملف قولها، إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى "مار ايه لاغو".
15 صندوقاً من الوثائق
يشار إلى أنه في فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، مستندات سرية للغاية حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، لكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار ايه لاغو"، وفق فرانس برس. وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
-
بريطانيا: مناورات الصين قرب تايوان تهدد أمن المحيط الهادئاستدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، سفير الصين لدى بريطانيا، تشنغ تسيغوانغ، لشرح تصرفات الصين تجاه تايوان.وأضافت تراس في بيان ... العرب والعالم
-
فوائد مذهلة لتناول البابونج الساخن بانتظام.. تعرف عليهاكشفت دراسة طبية بريطانية، أن تناول شراب البابونج الساخن بانتظام يساعد على الحماية من كثير من الأمراض الخطيرة، وبالتالي يؤدي إلى إطالة العمر.وجاء في ... صحة
-
مجموعة الـ7: سيطرة روسيا على زابوريجيا تعرض المنطقة للخطراتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الأربعاء، موسكو بأنها "تعرض للخطر" المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها ... العرب والعالم