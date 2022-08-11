.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اقتحام منزل ترمب.. مطالبات بالهدوء بعد انتشار دعوات للعنف وحمل السلاح

  • الخط
Former US President Donald Trump arrives at Trump Tower the day after FBI agents raided his Mar-a-Lago Palm Beach home, in New York City, US, August 9, 2022. (Reuters)
الرئيس السابق دونالد ترمب
ترمب

اقتحام منزل ترمب.. مطالبات بالهدوء بعد انتشار دعوات للعنف وحمل السلاح

مدير مكتب التحقيقات الفدرالي وصف التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها "مؤسفة وخطيرة"

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI خطاب تهدئة، الأربعاء، لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب الذين شجبوا واستنكروا عملية اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مارالاغو في ولاية فلوريدا.

وصف كريستوفر راي، الذي عينه ترمب مديرًا للوكالة في عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد العملاء الفيدراليين ووزارة العدل بأنها "مؤسفة وخطيرة".

وقال راي: "أنا قلق دائمًا بشأن التهديدات التي يتعرض لها وكلاء تطبيق القانون وتابع "العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل".

وأدلى راي بهذه التصريحات في أعقاب مؤتمر صحافي خلال زيارة مخطط لها إلى المكتب الميداني للوكالة في أوماها نبراسكا، حيث ناقش تركيز مكتب التحقيقات الفيدرالي على الأمن السيبراني.

ورفض الإجابة عن أسئلة حول اقتحام منزل الرئيس الأميركي السابق ترمب والذي استمر لساعات يوم الاثنين من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتجع ترمب بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وانتشرت التهديدات والدعوة لحمل السلاح في الإنترنت منذ أن أعلن ترمب نفسه عن اقتحام منزله في فلوريدا.

وتضمنت ردود الفعل تجهيز الأسلحة والدعوات إلى اغتيال الوكلاء الفيدراليين وحتى المدعي العام الأميركي ميريك جارلاند وفقا لصحيفة "ذا هيل" The Hill الأميركية.

ترمب: رفضت الإجابة عن أسئلة المدعية العامة في نيويورك أميركا ترمب: رفضت الإجابة عن أسئلة المدعية العامة في نيويورك
ترمب: أتعرض وشركاتي إلى هجوم من كل الجهات أميركا ترمب: أتعرض وشركاتي إلى هجوم من كل الجهات

ويُعد اقتحام مقر إقامة ترمب يوم الاثنين جزءًا من تحقيق في ما إذا كان ترمب قد أخذ سجلات سرية من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في فلوريدا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتحقق وزارة العدل في سوء التعامل مع معلومات سرية بعد أن قالت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية إنها تلقت 15 صندوقًا من سجلات البيت الأبيض، بما في ذلك المستندات التي تحتوي على معلومات سرية، في وقت سابق من هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد