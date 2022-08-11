بومبيو كان أحد المستهدفين في مخطط إيراني.. مصدر يكشف

بعد تأكيد كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، أعلن مصدر مقرب من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن وزارة العدل الأميركية أبلغت الأخير بأنه كان أحد المستهدفين أيضاً.

وقال المصدر إن وزارة العدل الأميركية أكدت ذلك لبومبيو بشكل مباشر، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" الأربعاء.

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كما أضاف أن إيران دفعت مبلغ مليون دولار لاغتيال الوزير الأميركي السابق.

300 ألف دولار

يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت أكدت في وقت سابق الأربعاء كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت الوزارة في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

من جهته أوضح مساعد المدعي العام الأميركي ماثيو أولسن أن "هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية وسنعمل بلا هوادة لفضح كل تلك الجهود وعرقلتها".

"كاذبة وإرهابية وعدوة"

من جانبه شكر بولتون في بيان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، ووصف الحكومة الإيرانية بأنها "كاذبة وإرهابية وعدوة للولايات المتحدة". وطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن عدم العودة إلى الاتفاق النووي.

بدوره غرّد مستشار الأمن القومي الحالي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن طهران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا هاجمت مسؤولين أميركيين حاليين أو سابقين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إيران نصاً مقترحاً في محادثات فيينا لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.