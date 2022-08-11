بعد كشف المؤامرة.. البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة

عقب تأكيد وزارة العدل الأميركية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار الأمن القومي الحالي جيك سوليفان على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأميركيين ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وقال سوليفان في بيان الأربعاء إن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أياً من مواطنينا".

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عرض دفع 300 ألف دولار

يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت أكدت في وقت سابق الأربعاء كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت الوزارة في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

مطلع عام 2020

من جهته كشف بولتون أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أبلغه بمحاولة اغتياله مطلع عام 2020.

وقال في تصريحات لـ"العربية" الأربعاء إن "محاولات الاغتيال التي تنفذها إيران طالت مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين".

طهران ترفض الاتهامات

في المقابل رفضت طهران اتهام الولايات المتحدة لإيراني بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها "بلا أساس وذات دوافع سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.