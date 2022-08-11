.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد كشف المؤامرة.. البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة

  • الخط
جيك ساليفان (أرشيفية من فرانس برس)

بعد كشف المؤامرة.. البيت الأبيض يهدد إيران بعواقب وخيمة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عقب تأكيد وزارة العدل الأميركية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدد مستشار الأمن القومي الحالي جيك سوليفان على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتنازل عن حماية جميع الأميركيين ضد تهديدات العنف والإرهاب.

وقال سوليفان في بيان الأربعاء إن "إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أياً من مواطنينا".

العدل الأميركية: عضو بالحرس الثوري حاول اغتيال بولتون أميركا العدل الأميركية: عضو بالحرس الثوري حاول اغتيال بولتون

عرض دفع 300 ألف دولار

يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت أكدت في وقت سابق الأربعاء كشف مخطط إيراني لاغتيال بولتون، وأعلنت توجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري.

جون بولتون (أرشيفية من رويترز)
جون بولتون (أرشيفية من رويترز)

وقالت الوزارة في بيان إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

مطلع عام 2020

من جهته كشف بولتون أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أبلغه بمحاولة اغتياله مطلع عام 2020.

وقال في تصريحات لـ"العربية" الأربعاء إن "محاولات الاغتيال التي تنفذها إيران طالت مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين".

طهران ترفض الاتهامات

في المقابل رفضت طهران اتهام الولايات المتحدة لإيراني بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها "بلا أساس وذات دوافع سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "طهران تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا انخفاض مستويات نهر الراين في ألمانيا لأدنى مستوى منذ 15 عامًا
اكتشف المزيد