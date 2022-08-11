FBI ينشر صوراً لعضو بالحرس الثوري خطط لاغتيال بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أكد في تصريحات لـ"العربية" أن محاولة اغتياله من قبل إيران تم إبلاغُه بها عام 2020، مضيفا أن هذه المحاولات طالت مسؤولين سابقين وحاليين
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، "لائحة مطلوب" باللغتيْن الإنجليزية والفارسية، للعضو في الحرس الثوري الإيراني شهرام بورصفي، المتّهم بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ المدعو بورصفي يبلغ من العمر 45 سنة، وهو مُطارد حالياً بتهمة محاولة اغتيال بولتون.
قبل ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في تصريحات لـ"العربية" أن محاولة اغتياله من قبل إيران تم إبلاغُه بها عام 2020، مضيفا أن هذه المحاولات طالت مسؤولين سابقين وحاليين.
وقال بولتون إن إبدال النظام الحالي في إيران هو الحل الوحيد لصراعات المنطقة.
كما بيّن بولتون أن طهران غير جديرة بالثقة، لأنها لا تفي بالتزاماتها فيما يخص البرنامج النووي.
وعقب تأكيد وزارة العدل الأميركية كشف مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، وتوجيه الاتّهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، شدّد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان على أنّ الولايات المتّحدة لن تتنازل عن حماية جميع الأميركيين ضدّ تهديدات العنف والإرهاب.
وقال سوليفان إنّ إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا هاجمت أيّاً من المواطنين الأميركيين.
واتهمت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عضو الحرس الثوري الإيراني بمحاولة قتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
كما أعلنت في بيان، أن المواطن الإيراني شهرام بورصافي، المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، "حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في العاصمة واشنطن أو ولاية ماريلاند".
وأضافت أن محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية ببغداد مطلع عام 2020، مبينة أن بورصافي حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون.
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