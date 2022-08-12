الكاتب سلمان رشدي يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك

تعرض الكاتب سلمان رشدي، اليوم الجمعة، لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك.

وكانت إيران قد قدمت جائزة بنحو 3 ملايين دولار لمن يقتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي .

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ويعد سلمان رشدي أحد الكتاب الأكثر شعبية وإثارةً للجدل في القرن العشرين، وهو مؤلفٌ وروائي بريطاني إيراني. كتب العديد من الروايات والقصص القصيرة التي استمرت في جذب اهتمام كلٍّ من النقاد والجمهور حتى الآن.

وأثار جدلا واحتجاجات واسعة وصلت إلى صدور فتوى بإهدار دمه على خلفية كتاب "آيات شيطانية" عن حياته خلال السنوات الماضية.