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بعد اقتحام منزل ترمب.. أعضاء بالكونغرس يطلبون إحاطة سرية من وزارة العدل

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

بعد اقتحام منزل ترمب.. أعضاء بالكونغرس يطلبون إحاطة سرية من وزارة العدل

المداهمة مرتبطة بجهود إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) لجمع السجلات والمواد السرية التي يُزعم أن الرئيس السابق أخذها معه

بندر الدوشي - واشنطن 

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طالب عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان السيناتور جيمس لانكفورد والسيناتور ريك سكوت بأن يتم إحاطة مجلس الشيوخ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل والمحفوظات الوطنية بشأن الاقتحام "غير المسبوق" على مقر إقامة الرئيس السابق ترمب في فلوريدا.

وكانت المداهمة مرتبطة بجهود إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) لجمع السجلات والمواد السرية التي يُزعم أن الرئيس السابق أخذها معه من واشنطن العاصمة إلى مارا لاقو Mar-a-Lago ، وهي مسألة أحالتها الوكالة إلى وزارة العدل.

دونالد ترمب (أ ب)
  • دونالد ترمب (أ ب)
  • سيارة شرطة خارج مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا الاثنين (فرانس برس)
2 صور
دونالد ترمب (أ ب)
دونالد ترمب (أ ب)
سيارة شرطة خارج مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا الاثنين (فرانس برس)
سيارة شرطة خارج مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا الاثنين (فرانس برس)

وطالب لا نكفورد وسكوت أعضاء لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ (HSGAC) من الرئيس الديمقراطي للجنة، السيناتور غاري بيترز بأن يرتب لها ويقوم بتوفير الإشراف وترتيب الإحاطة وفقا لـ"فوكس نيوز" الأميركية.

وفي رسالة إلى السيناتور الديمقراطي بيترز قال لانكفورد وسكوت: "نظرًا لثقل هذه المسألة، لا يمكن ترك الكونغرس يخمن نوايا مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل. هذا إجراء غير مسبوق، ويجب أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل شفافين بشأن دوافعهما وأهدافهما، ويجب عقد إحاطة للأعضاء على الفور".

وبحسب ما ورد كان الرئيس ترمب ومحاموه يجرون مفاوضات منذ شهور مع الأرشيف الوطني لحل هذه المسألة، وكان مسؤولو وزارة العدل قد زاروا مقر سكن ترمب في فلوريدا قبل شهرين فقط.

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وقال المدعي العام، ميريك جارلاند، يوم الخميس خلال مؤتمر صحافي إنه "وافق شخصيًا" على مذكرة تفتيش لمنزل ترمب الخاص في مارا لاغو وسط اهتمام عام كبير بالموضوع، كما دافع عن "نزاهة" مسؤولي إنفاذ القانون.

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