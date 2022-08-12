بعد دهم منزل ترمب.. عناصر الـFBI ينددون بتهديدات ضد وكالتهم

أعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" FBI، الخميس، أنّ تصاعد التهديدات ضدّهم بعد دهم دارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد شجّع على العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون، معتبرةً أنّ هذا الأمر "غير مقبول".

وكان سياسيّون محافظون وترمب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب عمليّة دهم دارة الرئيس السابق الاثنين والتي سعى خلالها عناصر الـ"إف بي آي" إلى الحصول على وثائق سرّية احتفظ بها ترمب، في انتهاكٍ لقواعد السجلّات الرسميّة.

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وقد تبع ذلك تصاعد في التهديدات العنيفة ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.



الرئيس ترمب بعد مداهمة منزله عناصر الإف بي آي خلال عملية مداهمة منزل ترمب

وقالت رابطة عناصر الـ"إف بي آي" في بيان، إنّه "لا ينبغي أبدًا تهديد العملاء الخاصّين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم".

وأضافت أنّ "التهديدات التي وُجِّهت مؤخّرًا، تُسهم في إثارة جوّ قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون".

وصدر بيان الرابطة بُعيد إعلان وزير العدل ميريك غارلاند أنّه وافق شخصيًا على عمليّة دهم غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق. ووصف غارلاند الهجمات على مكتب التحقيقات الفدرالي بأنّها "غير مبرّرة".

وقال "لن أقف مكتوفا" عندما يتعرّض عناصر الـ"إف بي آي" "لهجوم غير عادل".

وبعد عملية الدهم الإثنين، أصدر ترمب بيانًا قال فيه إنّ منزله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا كان "محاصرًا ودهمته مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي".

واعتبر ترمب أنّ "هجومًا كهذا لا يمكن أن يحدث إلا في دول العالم الثالث المنهارة".