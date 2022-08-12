وزير الدفاع السابق إسبر: إذا تعرض أي أميركي لاغتيال من إيران فهذا عمل حرب

كشف وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر لـ CBS News أنه يحصل على "حماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" تقدمها الحكومة منذ مغادرته وزارة الدفاع نتيجة لتهديدات إيران.

وقال إسبر في مقابلة الخميس: "لدي حماية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع سواء هنا في فرجينيا وعندما أسافر، فهذا جزء من الوظيفة".

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وجاء هذا الكشف بعد يوم من اتهام وزارة العدل الأميركية لمواطن إيراني بالتخطيط لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الذي مُنح حماية الخدمة السرية بداية من أواخر عام 2021.

وتم توفير أمن إسبر عندما كان وزيراً للدفاع من قبل وزارة الدفاع، وتوفر معظم الوزارات الفيدرالية الأمن لوزراء مجلس الوزراء الذين يقودونها وتنتهي هذه الحماية عمومًا بعد مغادرة الوزير للحكومة.

ويقول إسبر إنه يتمتع بحماية الحكومة "منذ ما يقرب من عامين" ، منذ أن ترك البنتاغون.

وأضاف إسبر عن التهم الموجهة ضد مواطن إيراني: "أعطي لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الكثير من الفضل لما فعلوه"، مشيدا بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان لتحذيره إيران "بشأن العواقب الوخيمة إذا تعرض أي مواطن أميركي لاعتداء من قبل إيران "

وقال إسبر: "أنظر، إذا كانوا سيغتالون أميركيًا أو ناهيك عن مسؤول أميركي فهذا بالنسبة لي عمل حرب".

وحث وزير الدفاع السابق إدارة بايدن على اتخاذ موقف متشدد مع إيران في جهودها لإحياء المحادثات النووية المتوقفة.

وقال إسبر إنه يعتقد أن التهديد الموجه إليه على الأقل جزئيًا هو رد انتقامي، في محاولة للانتقام بعد اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس العسكري الإيراني وأحد أقوى الشخصيات في الجمهورية الإسلامية في يناير 2020 في بغداد.

وقال إسبر عن التهديد الموجه إليه "الأمر جاد وذو مصداقية، وأعتقد أن هذا هو أحد أسباب ذلك".

بالإضافة إلى إسبر وبولتون، توفر الحكومة الأميركية الأمن لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو ونائب وزير الخارجية السابق بريان هوك، أيضًا نتيجة لتهديدات إيران.