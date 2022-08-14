واشنطن.. رجل يصدم حاجزا أمنيا لمبنى الكابيتول ثم ينتحر

أعلنت الشرطة الأميركية، الأحد، أن رجلاً صدم سيارته بحاجز أمني بالقرب من مبنى الكابيتول في واشنطن في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ثم بدأ بإطلاق النار في الهواء من السيارة المحترقة قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقالت إن الرجل بعد أن صدم الحاجز الأمني أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء قبل أن يقتل نفسه، مشيرة إلى عدم سقوط أي إصابات، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

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كما قالت شرطة الكابيتول إن الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه الضباط، وأعلنت وفاته في وقت لاحق.

يوم عطلة

كما أضافت الشرطة "في هذا الوقت لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أحداً من أعضاء الكونغرس، فهم اليوم في عطلة".

هذا ولم تكشف الشرطة هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه حتى اللحظة.

وكان مجلسا النواب والشيوخ في عطلة، وهناك عدد قليل للغاية من الموظفين يعملون في مجمع الكابيتول في تلك الساعة.

احتمال شن هجمات عنيفة

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة عددا متزايدا من التهديدات، حيث حذر المسؤولون الفيدراليون من احتمال شن هجمات عنيفة على بنايات حكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

ويذكِّر الهجوم بحادثة دهس رجل ضباطي شرطة في الكابيتول عند نقطة تفتيش في أبريل / نيسان عام 2021، ما تسبب في مقتل أحدهما.

وما زال الكثيرون من رجال مبنى الكونغرس في كابيتول هيل على أهبة الاستعداد، بعد أن اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول في 6 يناير / كانون أول 2021.