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الجيش الأميركي يؤكد التزام واشنطن بأمن الشرق الأوسط

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الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي
الفريق الركن الرميثي يستقبل الجنرال كوريلا
الشرق الأوسط

الجيش الأميركي يؤكد التزام واشنطن بأمن الشرق الأوسط

الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي

العربية.نت

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أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء بأن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي وأكد له التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن الشرق الأوسط.

ونقل بيان نشرته القيادة المركزية على صفحتها في "فيسبوك" عن كوريلا قوله: "لدى القيادة المركزية الأميركية والولايات المتحدة التزام صارم بالأمن في الشرق الأوسط.. سنبقى ملتزمين تجاه الشرق الأوسط".

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بدورها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس إن الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة استقبل الاثنين الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.

وبحسب "وام"، بحث الرميثي والمسؤول العسكري الأميركي خلال اللقاء "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين". كما تناولا "عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

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