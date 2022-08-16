الجيش الأميركي يؤكد التزام واشنطن بأمن الشرق الأوسط
الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي
أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء بأن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي التقى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي وأكد له التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن الشرق الأوسط.
بيان من القيادة المركزية الأميركية حول اللقاء بين الجنرال مايكل "إريك" كوريلا ورئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي pic.twitter.com/Jt8O6hXIPD— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 16, 2022
ونقل بيان نشرته القيادة المركزية على صفحتها في "فيسبوك" عن كوريلا قوله: "لدى القيادة المركزية الأميركية والولايات المتحدة التزام صارم بالأمن في الشرق الأوسط.. سنبقى ملتزمين تجاه الشرق الأوسط".
بدورها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس إن الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة استقبل الاثنين الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأميركية.
وبحسب "وام"، بحث الرميثي والمسؤول العسكري الأميركي خلال اللقاء "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين". كما تناولا "عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".
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