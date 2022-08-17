ترمب: "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر"
توقع السناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس أن تتاح فرصة كبيرة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يمتلك الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.
أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات السفر المصادرة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حسب ما أفاد مسؤول بوزارة العدل.
وأعلن ترمب، الأربعاء، على موقع شبكته الاجتماعية Truth Social أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أقر أن جوازات سفر ترمب بحوزته مع صناديق الوثائق السرية عقب تفتيش منزله في مارالاغو الأسبوع الماضي.
وقال ترمب في بيان سابق إن العملاء "سرقوا جوازات سفري الثلاثة (أحدها منتهي الصلاحية)، إلى جانب كل شيء آخر". ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل أو يحدد ما إذا كانت وثائق السفر جوازات سفر شخصية أم حكومية.
وفي السياق، توقع السناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس أن تتاح فرصة كبيرة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يمتلك الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.
وأوضح كروز أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس الجمهوري السابق ترمب في منتجع مارالاغو بفلوريدا جاء نتيجة لتسييس الديمقراطيين للمساءلة.
وحذر من مقاضاة الرئيس الأميركي بايدن ووزير العدل أيه جي غارلاند عندما تكون الاغلبية جمهورية في الكونغرس، موضحا أن الضغط وقتها سيكون هائلا من أجل عزل الرئيس الأميركي.
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