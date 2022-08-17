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ترمب: "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر"

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ما عقوبة ترمب المحتملة حال ثبوت احتفاظه بوثائق سرية وفقا للقانون؟
ترمب
ترمب

ترمب: "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر"

توقع السناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس أن تتاح فرصة كبيرة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يمتلك الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.

دبي - قناة العربية

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أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي جوازات السفر المصادرة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حسب ما أفاد مسؤول بوزارة العدل.

وأعلن ترمب، الأربعاء، على موقع شبكته الاجتماعية Truth Social أن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعادا لي جوازات السفر".

من عملية تفتيش منزل ترمب
من عملية تفتيش منزل ترمب

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أقر أن جوازات سفر ترمب بحوزته مع صناديق الوثائق السرية عقب تفتيش منزله في مارالاغو الأسبوع الماضي.

وقال ترمب في بيان سابق إن العملاء "سرقوا جوازات سفري الثلاثة (أحدها منتهي الصلاحية)، إلى جانب كل شيء آخر". ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل أو يحدد ما إذا كانت وثائق السفر جوازات سفر شخصية أم حكومية.

السيناتور تيد كروز (فرانس برس)
السيناتور تيد كروز (فرانس برس)

وفي السياق، توقع السناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس أن تتاح فرصة كبيرة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن عندما يمتلك الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس.

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وأوضح كروز أن تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس الجمهوري السابق ترمب في منتجع مارالاغو بفلوريدا جاء نتيجة لتسييس الديمقراطيين للمساءلة.

وحذر من مقاضاة الرئيس الأميركي بايدن ووزير العدل أيه جي غارلاند عندما تكون الاغلبية جمهورية في الكونغرس، موضحا أن الضغط وقتها سيكون هائلا من أجل عزل الرئيس الأميركي.

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