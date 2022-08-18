بولتون: على وزارة العدل تبرير تفتيش منزل ترمب وكشف الأدلة

بعد موجة الجدل التي أثارها دخول عناصر الأف بي آي الأسبوع الماضي إلى منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، وتفتيشه بغية استرجاع وثائق اتهم الأخير باخذها معه من البيت الأبيض قبيل انتهاء ولايته الرئاسية، دخل جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد ترمب، على الخط، معتبراً أن على وزارة العدل الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق.

"سياسة غير مقبولة"

إلا أن بولتون أوضح في مقابلة مع وكالة رويترز الخميس أنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه سبب وجيه لتفتيش بيت ترمب في منتجع مارالاغو الخاص به بحثا عن وثائق سرية.

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لكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية، قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة.

وتابع قائلا:" الوزارة مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعاً نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها".

"أكوام وأكوام"

إلى ذلك، كشف أن ترمب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وأنه يتذكر رؤية "أكوام وأكوام" منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.

كما ذكر أن الرئيس السابق تلقى خلال عهده، عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة.

لكنه أشار إلى أنه تمكن لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يستطع الوصول إلى رسائل أخرى. وأضاف متذكرا ما حدث: "احتفظ بها في ملف في أحد مكاتب السكرتارية، وعلمت أيضاً بأنه أطلع عددا من الأشخاص عليها".

أما في ما يتعلق بالاتهامات التي كالها ترمب ومؤيدوه لتلك العملية معتبرين أنها أتت لدوافع حزبية، فنفى بولتون هذا الادعاء، قائلا إنه لا يوجد أساس لدعمه. وأضاف: "لا يوجد دليل على وجود دافع حزبي، أعتقد أن على الجميع أن يهدأوا، سواء كانوا مؤيدين لترمب أو مناهضين له، والسماح للعملية بالمضي قدما".

قبل يوم واحد

أتى كلام مستشار الأمن القومي السابق الذي شغل المنصب في عامي 2018 و2019، قبل يوم واحد من سماع قاضي الصلح الأميركي، بروس راينهارت، دفوعا في محكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وسائل إعلام تريد من وزارة العدل الكشف عن سجلات سرية إضافية مرتبطة بأمر التفتيش، بما في ذلك تلك الشهادة الموثقة.

لكن من المتوقع أن ترفض الوزارة بشدة الكشف عن تلك السجلات، باعتبار أنها تحتوي على أمور سرية للغاية ويمكن أن تثني الشهود عن التعاون.

"أسباب سياسية"

يذكر أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا استعادوا في 8 أغسطس 11 مجموعة من الوثاق السرية من منزل ترمب، بموجب أمر تفتيش طلب وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الأسبوع الماضي من المحكمة الكشف عنه، في خطوة غير معتادة.

فيما انتقد ترمب بشدة مكتب التحقيقات الفيدرالي وعملية التفتيش هذه التي قام بها عملاؤه في مارالاغو، معتبراً أن هذا التحرك أتى مدفوعاً بأسباب حزبية.