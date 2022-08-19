توقعات زعيم الجمهوريين لخريطة الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر

يعتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل أن الجمهوريين لديهم فرصة ضعيفة لقلب مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر مشيرًا إلى "جودة المرشح" كعامل مهم.

وقدم السناتور التنبؤ الصريح ظهر يوم الخميس في مقابلة مع الفوكس نيوز، قائلا "أعتقد أنه من المحتمل أن ينقلب مجلس النواب أكثر من مجلس الشيوخ"، مضيفا أن "سباقات مجلس الشيوخ مختلف فهو على مستوى الولاية وجودة المرشح لها علاقة كبيرة بالنتيجة."

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وأضاف "في الوقت الحالي لدينا مجلس شيوخ 50-50 وبلد منقسم بالتساوي 50-50 ، لكنني أعتقد أنه عندما يأتي الخريف فمن المحتمل أن يكون مجلس شيوخ قريبا للغاية إما أن تكون لدينا الأغلبية بنسبة ضئيلة أو جانبهم بشكل طفيف".

ويقود مكانويل الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2007 وفشل الحزب الجمهوري في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ في عامي 2010 و 2012 بسبب مرشحين مثل تود أكين في ميسوري وكريستين أودونيل في ديلاوير.

وبينما يتقدم الجمهوري جي دي فانس بخمس نقاط على الخصم الديمقراطي تيم رايان في أوهايو وفقًا لاستطلاع جديد لكلية إيمرسون إلا أن السباق لا يزال صعبًا.

لكن الخطورة تأتي من ولاية بنسلفانيا وجورجيا حيث يتقدم المرشح الديموقراطي جون فيترمان برقمين عن المرشح الجمهوري محمد أوز، كما أن السيناتور الديموقراطي في جورجيا ورانوك يتقدم عن المرشح الجمهوري هرشل والكر بفارق واسع قبل شهرين من الانتخابات بخلاف قوة التبرعات المالية التي تتدفق عليه.