التوتر الصيني الأميركي.. كيسنجر يتحدث عن "تدمير العالم"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أنه من الممكن أن يتحول التوتر بين الولايات المتحدة والصين إلى "التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية".

وأكد كيسنجر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عرضت مقتطفات منها الجمعة، أن البلدين لديهما القدرة على تدمير العالم، مشدداً على أن الصراع العسكري بينهما سيجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى.

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"لا قيود"

كما أضاف أن "الشيء الفريد في الوضع هو أن كلا البلدين لديه القدرة على تدمير العالم، وعندما يدخلان في صراع، لا توجد أي قيود في استخدام التكنولوجيا".

كذلك لفت إلى أنه "إذا كان هناك صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين، فإن العالم سيبدو اليوم أسوأ بلا حدود مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى... أعتقد أن من واجب سياستنا الخارجية وسياستهم مناقشة القضايا التي يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة".

فيما وصف زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان بأنها "غير حكيمة"، معتبراً أنها "قطرة أخرى في المحيط، ومنحت الصين الفرصة لتهديد تايوان".

الأكثر حساسية

يشار إلى أن كيسنجر يدعو لسياسة الوفاق مع الصين، وكان قد سافر في نوفمبر 2019 إليها، وحذر من التصعيد بين واشنطن وبكين، كما التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، قد أجرت تدريبات عسكرية هذا الشهر للتعبير عن غضبها من زيارة بيلوسي إلى تايبه، ملقية باللوم على واشنطن في إثارة التوتر.

كما تقول بكين إن تايوان هي القضية الأهم والأكثر حساسية في علاقاتها بالولايات المتحدة.