نائبة أميركية تهاجم بايدن: إيران تقتل مواطنينا وتريد فدية

وجهت العضوة في الكونغرس الأميركي النائبة الجمهورية، كلوديا تيني، سهام انتقاداتها لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتعاملها مع ملف المعتقلين والرهائن في إيران.

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر، مساء الجمعة، إن "الإيرانيين يريدون فدية بالمليارات لإطلاق سراح رهائن أميركيين، بينما يرفضون وقف استهداف مواطنينا".

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وأردفت: إنه "إذا كان بايدن يعتقد أن هذه صفقة جيدة فنحن في ورطة".

The Iranians want billions in ransom payments for American hostages while refusing to stop targeting American citizens.



If Biden thinks this is a good deal, we’re in trouble. Here’s a better policy: ZERO sanctions relief for a terrorist regime actively trying to kill Americans. — Rep. Claudia Tenney (@RepTenney) August 19, 2022

كما تساءلت عن جدوى تلك السياسة المتبعة في هذا الملف قائلة: "صفر عقوبات مرفوعة ضد نظام إرهابي يحاول بجد قتل الأميركيين".

مخطط لاغتيال بولتون

جاء ذلك بعد أيام على كشف وزارة العدل الأميركية عن مخطط إيراني لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتوجيه الاتهام إلى أحد أفراد الحرس الثوري، حيث أوضحت في بيان في 10 أغسطس الحالي إن شهرام بورصافي (45 عاماً) المعروف أيضاً باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاماً على الأرجح لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير 2020.

بومبيو أيضاً

بالتزامن أعلن مصدر مقرب من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أن وزارة العدل الأميركية أبلغت الأخير بأنه كان أحد المستهدفين أيضاً.

كما أضاف أن إيران دفعت مبلغ مليون دولار لاغتيال الوزير الأميركي السابق.

إيران تنفي

في المقابل نفت طهران تلك الاتهامات، رافضة اتهام الولايات المتحدة لإيران بالتآمر لقتل بولتون، معتبرة أنها "بلا أساس وذات دوافع سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "بلاده تحذر بشدة من أي تحرك ضد المواطنين الإيرانيين تحت ذريعة هذه الاتهامات العبثية التي لا أساس لها"، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

يأتي ذلك فيما دخلت مؤخراً المفاوضات حول المعتقلين بين الطرفين مراحلها النهائية على ما يبدو، كما دخلت المحادثات النووية التي امتدت أشهراً أيضاً مرحلة حاسمة.