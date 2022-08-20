.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نائب الرئيس الأميركي السابق: لم أحتفظ بمستندات سرية معي

  • الخط
U.S. Vice President Mike Pence salutes soldiers as he visits NATO's Enhanced Forward Presence mission and Estonian troops in Tallinn, Estonia July 31, 2017. REUTERS/Ints Kalnins
مايك بنس (أرشيفية - رويترز)

نائب الرئيس الأميركي السابق: لم أحتفظ بمستندات سرية معي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أنه لم يأخذ معه أي معلومات أو مواد سرية، بعد أن ترك منصبه في يناير 2021.

وأوضح أنه لم يحتفظ على حد علمه بأي من وثائق أو معلومات سرية بعيد مغادرته البيت الأبيض، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس، اليوم السبت.

ترمب يلمّح برد مزلزل على اقتحام منزله.. الآتي أعظم أميركا ترمب يلمّح برد مزلزل على اقتحام منزله.. الآتي أعظم

أما عن قضية تفتيش عناصر الـ "إف بي آي" في الثامن من الشهر الجاري منزل ترمب في فلوريدا، وأخذ ما يقارب 11 مجموعة من المستندات السرية من منتجعه في مار أيه لاغو، فقال بنس الذي يرجح البعض احتمال حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، إنه لن يتسرع في الحكم على الرئيس السابق أو النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال بنس عما وصفه ترمب بالاقتحام غير القانوني لمنزله: "بصراحة لا أريد الحكم مسبقًا على الأمر قبل معرفة كل الحقائق".

كما دعا وزارة العدل إلى الشفافية والكشف عن التفاصيل اللازمة بشأن تلك العملية.

بنس وترمب (فرانس برس)
بنس وترمب (فرانس برس)

مصادرة 11 مجموعة

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل الرئيس الجمهوري السابق، ملمحة إلى أن ترمب قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار أيه لاغو".

وقد فتحت تلك القضية الباب واسعاً حول التزام الرئيس السابق بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة "ووتر غيت" في السبعينيات، والتي تتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جفاف نهر الدانوب يُظهر "شبحاً ألمانياً" يثير الخوف في صربيا جفاف نهر الدانوب يُظهر "شبحاً ألمانياً" يثير الخوف في صربيا
اكتشف المزيد