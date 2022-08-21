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أسطول "مسيّرات" أميركي لتعزيز أمن الملاحة بالشرق الأوسط

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U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet @US5thFleet · Jul 1 🇯🇵 ⚓️ 🇺🇸 Japan Maritime Self-Defense Force destroyer JS Samidare (DD 106) sailed alongside the guided-missile destroyer USS Gonzalez (DDG 66) during a passing exercise in the Arabian Sea, June 28.
من الأسطول الخامس الأميركي

أسطول "مسيّرات" أميركي لتعزيز أمن الملاحة بالشرق الأوسط

تشارلز كوبر: هذه المنطقة لديها أهمية حيوية، فهذه المنطقة هي وقود العالم؛ بالمعنى الحرفي والمجازي، ودورنا الأساسي والمهم هو ضمان حرية التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة

دبي - قناة العربية

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كشف قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز كوبر، اليوم الأحد، عن وجود خطط لنشر ما وصفه بأحدث أسطول طائرات بدون طيار في العالم، عبر نشر 100 منصة غير مأهولة في المنطقة لرصد أي نشاط "مزعزع" لا سيما في الممرات المائية.

وأضاف كوبر، في حوار مع صحيفة "الأيام" البحرينية، بأن ما يتم التركيز عليه هو كيفية التوسع واستخدام التقنيات الجديدة التي تسمح بردع أي عمل يزعزع الأمن البحري الإقليمي.

قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز كوبر
قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز كوبر

وقال إن "المنطقة شاسعة، عندما نتحدث عن 8000 كم من السويس على امتداد وحول شبه الجزيرة العربية، لذا لا يمكن لأي قوة بحرية لوحدها القيام بهذه المهمة، بل يتطلب ذلك مجموعة واسعة من الشركاء لضمان الأمن الإقليمي".

وأضاف: "هذه المنطقة لديها أهمية حيوية، فهذه المنطقة هي وقود العالم؛ بالمعنى الحرفي والمجازي، ودورنا الأساسي والمهم هو ضمان حرية التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء المنطقة، والممرات الاستراتيجية الثلاثة، وهذا ما يعزز من أهمية أن تعمل البلدان معاً".

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وفي سياق متصل، أشار كوبر إلى ضبط ما يصل إلى تسعة آلاف قطعة سلاح خلال العام الماضي جميعها كانت قادمة من إيران إلى اليمن.

ولفت إلى أن هذه الكميات من الأسلحة المهربة تشكل ثلاثة أضعاف كميات السلاح التي ضبطت في 2020.

كما توقع كوبر -خلال مقابلته- انضمام المزيد من الدول في المستقبل إلى التحالفات الدولية في المنطقة وتشكيل بنية أمنية بحرية دولية أقوى.

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