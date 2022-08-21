بعد أن شكك في سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.. ترمب يهاجم مكونيل  

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التعبير عن شكوكه حول فرص الجمهوريين في استعادة الأغلبية في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي منشور على موقع تروث Truth Social ، وصف ترمب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ بأنه "اختراق سياسي معطل" وتحدى ولاء حزبه، وتساءل ترمب: "لماذا يسمح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لرجل السياسة المنهار ميتش ماكونيل بأن ينتقص علانية من المرشحين الجمهوريين الكادحين لمجلس الشيوخ الأميركي".

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وأضاف: "هذه إهانة للشرف والقيادة. يجب أن يقضي المزيد من الوقت والمال لمساعدتهم على الفوز ، ووقت أقل لمساعدة زوجته المجنونة وعائلته على الثراء في الصين!".

الجمهوريون سيستعيدون مجلس الشيوخ

ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي أشار فيه مكونيل يوم الخميس إلى أنه لا يعتقد أن الجمهوريين سيستعيدون مجلس الشيوخ، لأن "جودة المرشح لها علاقة كبيرة بالنتيجة". وقال إن حزبه قد يكون أفضل حالًا في استعادة مجلس النواب الأمريكي.

وقال زعيم الأقلية "أعتقد أنه من المحتمل أن ينقلب مجلس النواب أكثر من مجلس الشيوخ وتابع سباقات مجلس الشيوخ مختلفة فقط، فهي على مستوى الولاية وجودة المرشح لها علاقة كبيرة بالنتيجة."





وانتقد المحافظون التعليقات على نطاق واسع بما في ذلك مضيف قناة فوكس نيوز شون هانيتي. وقال هانيتي "يرسم الديموقراطيون المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة وفي انتخابات التجديد النصفي على أنهم قساة وبعيدون عن الواقع". "حسنًا، يبدو أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل راضٍ عن ذلك وتركهم يدافعون عن أنفسهم".

وأضاف "ماذا عنك يا ميتش هل تقاتل من أجل فريقك؟ ما هي أجندتك ميتش، أو تفضل الجلوس ومشاهدة الديموقراطيين يكذبون عليك بلا حول ولا قوة، ويمررون 500 مليار دولار أخرى من الطاقة الخضراء؟"

وخلص مضيف قناة فوكس نيوز إلى أن "فترة ولايته كقائد يجب أن تنتهي".

لكن في حقيقة الأمر فإن رؤية ماكانويل المتشككة في محلها حيث يتأخر المرشحون الجمهوريون لمجلس الشيوخ أمام المرشحين الديمقراطيين وهم بليك ماسترز من ولاية أريزونا، وهيرشل ووكر من جورجيا، ومحمد أوز من بنسلفانيا في السباقات الخاصة بكل منهم. والمفاجأة هي أن السناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن يتأخر أيضًا في جهود إعادة انتخابه عن منافسه الديموقراطي.