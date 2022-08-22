.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

النائب الجمهوري دان كرينشو: اقتحام منزل ترمب له دوافع سياسية ويصعب تبريره

  • الخط
ما عقوبة ترمب المحتملة حال ثبوت احتفاظه بوثائق سرية وفقا للقانون؟
ترمب
ترمب

النائب الجمهوري دان كرينشو: اقتحام منزل ترمب له دوافع سياسية ويصعب تبريره

شدد كرينشو على أن تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي كان "سياسيًا"،وفقا لمقابلة مع "سي إن إن" الأميركية

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال النائب الجمهوري دان كرينش يوم الأحد إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في "مار أيه لاغو" بولاية فلوريدا كان "من الصعب تبريره" للجمهوريين بسبب طبيعته غير المسبوقة.

وأضاف كرينشو أن تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي كان "سياسيًا"،وفقا لمقابلة مع "سي إن إن" الأميركية.

عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام منزل ترمب
عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام منزل ترمب


وتابع: "هذا إجراء غير مسبوق للغاية، نحن نلاحق رئيسًا سابقًا قد يترشح مرة أخرى. لا يمكنك فصل الجوانب القانونية لهذا عن الجوانب السياسية".

وتساءل: "لماذا نأخذ الأمر إلى أقصى حد؟ أعتقد أن هذا هو السبب في أنك ترى الكثير من ردود الفعل العكسية من الجمهوريين. أنت ترى الجميع يتحدون هذا لأنه يبدو غير عادل".

وأوضح كرينشو أنه لم ير "أي دليل" على أن وزارة العدل طلبت من ترمب إعادة الوثائق. وأعرب عن أسفه لما وصفه بـ "تاريخ طويل من فقدان المصداقية في وزارة العدل".

وانتقد المشرع من تكساس زملائه الجمهوريين الذين دعوا إلى وقف تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي في أعقاب البحث، لكنه أضاف أنه "ليس المكان الذي يوجد فيه 99٪ من الجمهوريين".

وعلق كرينشو: "هذه الدعوات تجعلنا نبدو مثل الديمقراطيين المتطرفين. 99 بالمائة من الجمهوريين ليسوا في ذلك القطار".

مقتدى الصدر يطالب الحكومة بالتحقيق في انهيار اداخل مزار ديني بكربلاء العراق العراق مقتدى الصدر يطالب الحكومة بالتحقيق في انهيار اداخل مزار ديني بكربلاء

وتابع: "ما نريده هو المساءلة والشفافية، والانتقادات التي نوجهها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مبررة تمامًا، وهي لن تؤدي إلى قيام شخص مجنون بمهاجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي.. هذا خطأ تمامًا".

ورسم ترمب والجمهوريون الاقتحام كمثال على تجاوز الحكومة، وتحرك البعض لتصويره على أن الرئيس جو بايدن يحاول إلحاق الضرر بخصمه المحتمل في عام 2024.

ويفكر ترمب في تقديم اقتراح يدعو إلى تعيين "محقق خاص" لمراجعة الأدلة التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من "مار أيه لاغو"، حسبما قال محاميه، الجمعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غرق 50 قرية سودانية ومقتل 80 شخصا بالسيول غرق 50 قرية سودانية ومقتل 80 شخصا بالسيول
اكتشف المزيد