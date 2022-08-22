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مسؤول أميركي جديد يزور تايوان.. وتشديد على التحالف

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In this photo released by the Taiwan Presidential Office, Taiwan's President Tsai Ing-wen poses for photos with a delegation led by U.S. Indiana Governor Eric Holcomb during a meeting at the Presidential office in Taipei, Taiwan, Monday, Aug 22, 2022. Holcomb met with Tsai Monday morning, following two recent high-profile visits by U.S. politicians that drew China's ire and Chinese military drills that included firing missiles over the island. (Taiwan Presidential Office via AP)
الرئيسة التايوانية تتحدث بعد استقبالها حاكم إنديانا
أميركا و الصين

مسؤول أميركي جديد يزور تايوان.. وتشديد على التحالف

حاكم ولاية إنديانا يصبح أحدث مسؤول أميركي يزور تايوان وسط التوتر مع الصين

تايبيه – رويترز

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قالت تساي إينغ وين الرئيسة التايوانية لمسؤول أميركي يزور الجزيرة، اليوم الاثنين، إن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي والولايات المتحدة "حليفان أمنيان واقتصاديان رئيسيان في منطقة المحيطين الهندي والهادي، معتبرةً أنه "يجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معاً".

وجاءت تصريحات رئيسة تايوان أمام إريك هولكومب، حاكم ولاية إنديانا الأميركية، وهو ثالث مسؤول أميركي كبير يزور تايوان خلال شهر، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، والتي أثارت زيارتها غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليماً تابعاً لها.

وأجرت الصين مناورات وتدريبات عسكرية بالقرب من تايوان منذ زيارة بيلوسي. من جهتها، ترفض حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة وتقول إن شعب الجزيرة فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

من زيارة بيلوسي لتايوان مطلع أغسطس
من زيارة بيلوسي لتايوان مطلع أغسطس

وقالت تساي لهولكومب خلال اجتماع بمكتبها في تايبيه إن "تايوان تواجه تهديدات عسكرية من الصين في داخل وحول مضيق تايوان".

وأضافت في تصريحات نقلتها مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "في هذه اللحظة يجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معاً وتعزيز التعاون في جميع المجالات".

وحاكم ولاية إنديانا هو أحدث مسؤول أميركي يزور تايوان متحدياً ضغوط الصين التي ترفض مثل تلك الزيارات. وفي الأسبوع الماضي، زارت مجموعة من النواب الأميركيين تايوان.

وكتب هولكوم في تغريدة قبل توجهه لتايوان في جوله إقليمية تشمل أيضاً كوريا الجنوبية: "أنا متحمس لقضاء هذا الأسبوع في بناء صلات جديدة وتعزيز علاقات طويلة الأمد وتقوية الشراكة المحورية مع تايوان وكوريا الجنوبية".

هولكومب والوفد المرافق له في تابيه اليوم
هولكومب والوفد المرافق له في تابيه اليوم
أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018 أميركا صراع الكوريتين أميركا وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر تدريبات العسكرية منذ 2018

ووصف زيارته لتايوان وكوريا الجنوبية بأنها "رحلة تنمية اقتصادية"، مشيراً إلى أنه أول حاكم لولاية أميركية يزور تايوان منذ بدء جائحة كورونا قبل أكثر من عامين.

وتابع قائلا في التغريدة: "وفدنا سيمضي هذا الأسبوع وهو يجتمع مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومؤسسات أكاديمية لإضافة مزيد من القوة للصلات الاقتصادية والأكاديمية والثقافية التي تربط إنديانا بتايوان وكوريا الجنوبية".

ولم يصدر بعد رد من الصين على وصوله تايوان.

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