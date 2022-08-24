أميركا: أي اتفاق مع إيران لن يمنع محاسبتها على الإرهاب

بعدما رفضت واشنطن كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، أفاد مصدر في وكالة الأمن القومي الأميركي بأن الولايات المتحدة لن تتهاون في محاسبة إيران على كل أنشطتها الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربية/الحدث"، أن أي اتفاق مع إيران لن يمنع معاقبتها على أفعالها.

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كما شدد رافضاً الكشف عن اسمه، على ضرورة أن تستجيب إيران لكل مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة منه إلى رفع القيود على المفتشين الدوليين.

أميركا ترفض الشروط الإيرانية

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت واشنطن رفضها لكل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي.

كذلك شددت الولايات المتحدة على ضرورة ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، مطالبة طهران برفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.

مفاوضات أم اتفاق؟

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت أعلنت تسلّمها الرد الأميركي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي التي قدّمتها رداً على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان الأربعاء، إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على ردها بشأن الاتفاق.

كما أشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأميركي لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها.

إلى ذلك، تنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.