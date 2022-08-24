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أميركا.. جرحى بحادثة إطلاق نار في بالتيمور

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بالتيمور
من موقع إطلاق النار في بالتيمور

أميركا.. جرحى بحادثة إطلاق نار في بالتيمور

دبي - العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بإصابة 7 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي في وضح النهار في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية.

وأفادت شرطة بالتيمور على تويتر بأنه جرى استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار عند تقاطع شارع بارك هايتس وشيرلي أفينيو في المنطقة الشمالية الغربية بالمدينة في حوالي الساعة 12.24 مساءً.

تطويق المكان

وأضافت أن أربع وحدات من خدمة طوارئ تعمل على معالجة ونقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوق عناصر الشرطة المكان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد منذ مطلع العام تصاعداً في حوادث إطلاق النار الجماعي، فلا يكاد يمر يوم دون حادثة.

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