أميركا.. جرحى بحادثة إطلاق نار في بالتيمور

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، بإصابة 7 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي في وضح النهار في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية.

Investigators are at the intersection of Park Heights Avenue and Shirley Avenue. 08.24.2022 at approximately 12:24 p.m., Northwest District officers were summoned to a multi-victim shooting scene. pic.twitter.com/rRRZM5DTvW — Baltimore Police (@BaltimorePolice) August 24, 2022

وأفادت شرطة بالتيمور على تويتر بأنه جرى استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار عند تقاطع شارع بارك هايتس وشيرلي أفينيو في المنطقة الشمالية الغربية بالمدينة في حوالي الساعة 12.24 مساءً.

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تطويق المكان

وأضافت أن أربع وحدات من خدمة طوارئ تعمل على معالجة ونقل الضحايا إلى المستشفى، فيما طوق عناصر الشرطة المكان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد منذ مطلع العام تصاعداً في حوادث إطلاق النار الجماعي، فلا يكاد يمر يوم دون حادثة.