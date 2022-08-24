بومبيو: إحياء بايدن للاتفاق النووي هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل

أكد وزر الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الأربعاء، أن إحياء إدارة جو بايدن للاتفاق النووي الإيراني هو تعزيز لنظام خامنئي القاتل، حسب وصفه.

وكتب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "الأخبار القادمة من فيينا مقلقة للغاية.. حيث يقترب فريق بايدن من إحياء الاتفاق الإيراني الفاشل".

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كما أضاف "في البداية أعاد بايدن حركة طالبان، والآن يقوم بتمكين نظام خامنئي القاتل".

The news coming out of Vienna is extremely troubling. Team Biden is getting closer to reviving the failed Iran Deal.



Are you kidding me? First Biden brings back the Taliban, now he's empowering the Ayatollah's murderous regime just like Obama did. — Mike Pompeo (@mikepompeo) August 23, 2022

وكان مجلس الأمن القومي الأميركي أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن طهران قدمت تنازلات في ملفات حساسة.

لكن مسؤول أميركي كبير أكد أن إمكانية الوصول لاتفاق نووي جديد ليست واضحة حتى اللحظة.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، الثلاثاء، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران.

إلا أنه أوضح في الوقت عينه، أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل التخلي عن شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.

كما أضاف قائلاً في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، اليوم أيضاً "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".

تعديلات إيرانية

إلى ذلك، أوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.

وكان المسؤول الأوروبي كشف أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي"معقول".

ملاحظات إيران

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.

في حين تنتظر حالياً الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي (2022) في العاصمة النمساوية، والإعلان ربما عن نص نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.