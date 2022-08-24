مسؤول أميركي: رد واشنطن على إيران ليس على مستوى توقعات طهران

أكد مسؤول أميركي، الأربعاء، أن رد واشنطن على إيران بشأن الاتفاق النووي ليس على مستوى توقعات طهران.

وقال المسؤول لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، "واشنطن تنتظر إما قبول طهران بالرد أو مواصلة الضغط ".

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وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن رفضت كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%.

كما تابع أنها طلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.

رد على المقترح الأوروبي

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تسلّمها الرد الأميركي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي التي قدّمتها رداً على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان الأربعاء، إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على ردها بشأن الاتفاق.

كما أشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأميركي لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدّم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.

وأوضح الاتحاد أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.