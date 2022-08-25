بلينكن: سنواصل الوقوف مع أوكرانيا ونعمل على محاسبة الروس

دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوتي بلينكن، القصف الصاروخي الروسي لمحطة قطار في أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء.

وقال بلينكن في تغريدة، مساء الأربعاء، إن "الضربة الصاروخية الروسية لمحطة قطار مليئة بالمدنيين في أوكرانيا تتناسب مع نمط من الفظائع" الروسية.

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وأضاف قوله: "سنواصل، مع شركاء من جميع أنحاء العالم، الوقوف مع أوكرانيا والسعي لمساءلة المسؤولين الروس".

Russia’s missile strike on a train station full of civilians in Ukraine fits a pattern of atrocities. We will continue, together with partners from around the world, to stand with Ukraine and seek accountability for Russian officials. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 24, 2022

وفي رسالته اليومية، قال الرئيس الأوكراني "حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة..".

وكان زيلينسكي قد تحدّث في وقت سابق في كلمة وجّهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن "هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك" أوقع 15 قتيلاً على الأقلّ ونحو 50 جريحاً.

كما أضاف أنّ الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".