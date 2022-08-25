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بلينكن: سنواصل الوقوف مع أوكرانيا ونعمل على محاسبة الروس

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أنتوني بلينكن - رويترز

بلينكن: سنواصل الوقوف مع أوكرانيا ونعمل على محاسبة الروس

دبي - العربية.نت

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دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوتي بلينكن، القصف الصاروخي الروسي لمحطة قطار في أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء.

زيلينسكي: 22 قتيلا بقصف روسي على محطة قطارات بأوكرانيا العرب والعالم زيلينسكي: 22 قتيلا بقصف روسي على محطة قطارات بأوكرانيا

وقال بلينكن في تغريدة، مساء الأربعاء، إن "الضربة الصاروخية الروسية لمحطة قطار مليئة بالمدنيين في أوكرانيا تتناسب مع نمط من الفظائع" الروسية.

وأضاف قوله: "سنواصل، مع شركاء من جميع أنحاء العالم، الوقوف مع أوكرانيا والسعي لمساءلة المسؤولين الروس".

وفي رسالته اليومية، قال الرئيس الأوكراني "حتى هذه اللحظة هناك 22 قتيلا بينهم خمسة احترقوا داخل سيارة..".

وكان زيلينسكي قد تحدّث في وقت سابق في كلمة وجّهها لمجلس الأمن عبر الفيديو عن "هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديد في منطقة دنيبروبتروفسك" أوقع 15 قتيلاً على الأقلّ ونحو 50 جريحاً.

كما أضاف أنّ الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو. اشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".

وتابع الرئيس الاوكراني "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".

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