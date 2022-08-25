شيرمان: الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي كان جيدا

وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الأربعاء، الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، في واشنطن بأنه كان "جيداً".

Good meeting with Israeli National Security Advisor Eyal Hulata. We discussed the strength of the bilateral relationship and U.S. commitment to Israel’s security, as well as the importance of equal measures of security, freedom, and prosperity for Israelis and Palestinians. pic.twitter.com/TjuvNfPrYW — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) August 24, 2022

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، إنها ناقشت مع حولاتا "قوة العلاقة الثنائية والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

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يأتي ذلك بالتزامن من اقتراب الاتفاق النووي الإيراني من مراحله النهائية، فيما جددت إسرائيل اليوم موقفها الرافض له.

فقد حذر وزير الدفاع الإسرئيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء من أن الاتفاق النووي مع إيران من شأنه المساس بالأمن الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن الهدف من زيارته التي تبدأ غدا الخميس للولايات المتحدة "هو نقل رسالة واضحة للإدارة الأميركية" بهذا الشأن.

مرحلة أخيرة

وكثفت تل أبيب خلال الأيام الماضية لقاءاتها مع مسؤولين أميركيين، مع اقتراب المفاوضات النووية إلى مرحلة أخيرة، كما كررت التعبير عن موقفها الرافض للتوافق مع طهران.

يذكر أن الاتفاق النووي وصل إلى آخر مراحله النهائية، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي بفيينا، لتصل إلى نص أوروبي نهائي قدّم مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات لم يكشف عنها.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.