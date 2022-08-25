واشنطن قد ترد على المقترح الأوروبي اليوم بشأن النووي الإيراني

في تطورات الملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين أميركيين أنّهم يتوقّعون الردّ الأميركي على تعليقات إيران على مسودة الاقتراح الأوروبي اليوم.

كما ذكرت أنه من المحتمل بعد ذلك أن تكون هناك حاجة إلى جولة أخرى من المفاوضات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتّفاق محتمل.

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الاتّفاق النووي مع إيران قد يكون وشيكاً

وأضاف المسؤولون الأميركيون أنّ التطوّرات الجديدة تشير إلى أنّ الاتّفاق النووي مع إيران قد يكون وشيكاً، لكن لا تزال هناك عقباتٌ كبيرة إذ تواجه إدارة "بايدن" معارضة سياسية كبيرة في الكونغرس ضدّ العودة إليه، سواء من جانب الديمقراطيين أو الجمهوريين، الذين ما زالوا غير مقتنعين بأنّ ذلك يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وأكدت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن واشنطن تتمسك بالمسار الدبلوماسي لعودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، لـ "العربية"، إن العودة المتبادلة للاتفاق النووي مع إيران تصب في مصلحة الولايات المتحدة. كما أكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل لتقييد برنامج إيران النووي.

وكان مراسل "العربية/الحدث"، أفاد في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن رفضت كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%. كما تابع أنها طلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.

كروز: بايدن يعتزم السماح لإيران بامتلاك ترسانة نووية

في السياق ذاته، اتّهم السيناتور الجمهوري "تيد كروز"، وهو أحد أشدّ المعارضين لإحياء الاتّفاق النووي مع إيران، الرئيسَ الأميركي "جو بايدن" بأنّه قدّم أفغانستان لطالبان ويعتزم السماح لإيران بامتلاك ترسانة نووية. واعتبر أنّ عواقب الاتّفاق النووي الإيراني المحتمل ستكون كارثية على واشنطن وحلفائها.

وأوضح "كروز" أنّه متى عقدت إدارة "بايدن" هذه الصفقة سيتمّ تخفيف العقوبات عن إيران، وبالتالي تكون الولايات المتّحدة قد ساهمت في تمويل مؤامرات إيران الإرهابية العالمية وشجّعتها على تنفيذ اغتيالات ضدّ المسؤولين والمعارضين الأميركيين في الولايات المتّحدة وخارجها.

النص النهائي

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدّم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.

وأوضح الاتحاد أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.

أما حالياً فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.