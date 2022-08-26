تقارير: واشنطن تخطط لتعيين جنرال لتدريب ودعم الأوكرانيين عسكرياً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط في الأسابيع المقبلة لتعيين جنرال في أوكرانيا لقيادة جهود التدريب والمساعدة.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن الإدارة بصدد تسمية المهمة العسكرية الداعمة في أوكرانيا على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان، ما ينطوي عليه تمويلا طويل الأجل مع إمكانية دفع رواتب خاصة للمشاركين في العملية.

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يأتي ذلك بينما أعلن البيت الأبيض عن مساعدات إضافية طويلة الأجل لكييف بحوالي 3 مليارات، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ ستة أشهر.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال مساء الخميس إنه بحث مع الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب.

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق الخميس، إنها قتلت "أكثر من 200 جندي أوكراني" في قصف استهدف الأربعاء محطة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن صاروخ إسكندر "أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً في محطة تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية"، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، إن روسيا تنفذ ضربات بأسلحة دقيقة ضد أهداف عسكرية أوكرانية، وإنها "تقوم بكل ما يلزم لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، مضيفاً: "بالتأكيد هذا يبطئ وتيرة الهجوم لكننا نقوم بهذا عن عمد".