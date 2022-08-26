"العدل الأميركية" توافق على الإفراج عن مذكرة تفتيش منزل ترمب  

أمر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس بضرورة الإفراج عن نسخة منقحة من الإفادة الخطية يوم الجمعة والتي تدعم طلب وزارة العدل لأمر اقتحام وتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا في وقت سابق من هذا الشهر. ولا تزال الوثيقة مخفية، وليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيكشف محتواها علنًا أو ما إذا كانت النسخة المنقحة ستكشف عن أي تفاصيل حقيقية حول التحقيق البارز.

وبحسب واشنطن بوست فإنه من المحتمل أن تحتوي الإفادة الخطية على معلومات أساسية حول التحقيق في الوثائق السرية التي تم الاحتفاظ بها في مقر إقامة ترمب ومنتجعه الخاص في فلوريدا بعد تركه لمنصبه، بما في ذلك سبب اشتباه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في ارتكاب جرائم.

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سلامة الشهود

وجادل محامو وزارة العدل في المحكمة الأسبوع الماضي بأن نشر الإفادة الخطية تحت القسم يمكن أن يعرض سلامة الشهود للخطر ويقوض التحقيق الذي لا يزال في "مراحله الأولى". ومع ذلك قال القاضي الفيدرالي بروس إي راينهارت إنه يعتقد أنه يمكن نشر أجزاء من الوثيقة للجمهور دون إعاقة التحقيق.

وأمهل القاضي وزارة العدل حتى ظهر يوم الخميس لاقتراح نسخة منقحة من الإفادة الخطية تحت القسم والتي يمكن نشرها على الملأ دون الكشف عن تفاصيل قد تعرقل التحقيق أو تضر بالشهود.

وسيقرر القاضي راينهارت الآن ما إذا كان يجب نشر هذه النسخة المقترحة للعامة أو الاحتفاظ بها مختومة أو أنها تحتوي على تنقيحات كثيرة جدًا أو قليلة جدًا.