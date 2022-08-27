100 مشرع يطالبون بيلوسي باتخاذ إجراءات لمنع بايدن من سداد ديون الطلاب

وقع ما يقرب من 100 من الجمهوريين في مجلس النواب على خطاب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يدعوها إلى مساءلة الرئيس بايدن عن الغائه بشكل جزئي ديونه طلابية والبالغة 500 مليار دولار.

ووجه النائب الجمهوري عن جورجيا جودي هايس الرسالة مع زملائه إلى بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يطالبون فيها باتخاذ إجراء لمحاسبة الرئيس على قرار الغاء ديون الطلاب والذي سيتم تمويله من دافعي الضرائب.

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وقال هايس في بيان صحفي حصلت عليه قناة فوكس نيوز حصريًا: "صرحت رئيسة مجلس النواب بيلوسي صراحة في يوليو من عام 2021 أن الرئيس بايدن 'ليس لديه السلطة' لإلغاء ديون قروض الطلاب الفيدرالية ، وأنا أطالب رئيسة مجلس النواب بيلوسي بالتصرف بشكل حاسم والالتزام ببيانها السابق الذي يرفض بشكل مباشر تجاوز الرئيس بايدن سلطته التنفيذية ."

وأضاف الجمهوري الجورجي: "أمام رئيسة مجلس النواب بيلوسي خيار يتعين عليه القيام به ، هل ستستسلم لعمل الرئيس غير القانوني المروع أم أنها ستدعم كلماتها من خلال اتخاذ إجراء سريع؟".

وكتبت المجموعة المكونة من حوالي 100 مشرع من الحزب الجمهوري في الرسالة أنهم "قلقون من تجاوز السلطة التنفيذية الهائل" من قبل بايدن "لإلغاء ديون قروض الطلاب الفيدرالية بشكل غير قانوني".

وأشار المشرعون إلى هذه الخطوة يمولها دافعو الضرائب بقيمة 300 مليار دولار عبر سداد هذه الديون ، وحذروا من أن خطة الرئيس "سترفع تكلفة التعليم العالي مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ذاتها التي يتظاهر الرئيس بايدن بمعالجتها".

وتابعت الرسالة: "لا يوجد بند في الدستور ولا أي قانون صادر عن الكونجرس ، بما في ذلك قانون التعليم العالي ، يمنح الرئيس بايدن أو وزير التعليم السلطة التي يزعمون زوراً أنهم يمارسونها من خلال هذا الإجراء الأحادي".

