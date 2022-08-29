فيديو لمسلح اعتقلته شرطة ديترويت بعد قتله 3 أشخاص بالرصاص

ألقت شرطة ديترويت القبض مساء أمس الأحد، على مشتبه باستهدافه 4 أشخاص بالرصاص، فقتل 3 منهم وجرح الرابع، في سلسلة عمليات إطلاق النار، بدأت صباح الأحد على الجانب الغربي من ديترويت.

وقالت شرطة المدينة إن المعلومات قادت ضباطها إلى المشتبه به، من دون إيضاح مزيد من التفاصيل عن عملية مطاردة واسعة النطاق شاركت بها شرطة ديترويت مع شرطة ولاية ميشيغان، بحثا عنه، كما شارك FBI والأمن الداخلي الأميركي بجهود البحث الذي شمل استخدام هليكوبترات.

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وكان جيمس وايت، رئيس شرطة ديترويت، قال لوسائل إعلام إنه عثر على رجل وامرأتين مقتولين بالرصاص في مواقع منفصلة حول المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأن رجلا رابعا رصد المشتبه به وهو يحدق في نوافذ السيارات وطلب منه التوقف، لكن المسلح رد بإطلاق النار عليه. كما أكد وايت في مؤتمر صحافي أن عمليات إطلاق النار "كانت عشوائية للغاية، وأن ضحية كانت تنتظر داخل حافلة وواحدة تمر في الشارع إضافة إلى رجل كان يمشي مع كلبه".

ولم يكن إطلاق النار هذا هو الحادث الوحيد الدامي بسلاح ناري في الولايات المتحدة الأحد، فقد ذكرت سلطات مدينة هيوستن في ولاية تكساس أن 3 أشخاص قتلوا أيضا "عندما أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم" بحسب ما ذكر تروي فينر، قائد شرطة المدينة في مؤتمر صحافي، قال فيه أيضا "هذا المشتبه به الشرير لسوء الحظ وللأسف الشديد أضرم النار في عدد من المنازل وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم"، وأن رجال الإطفاء الذين كانوا يتعاملون مع الحرائق اضطروا أيضا إلى الاحتماء قبل أن تصل الشرطة وتردي مطلق النار قتيلا برصاصها.