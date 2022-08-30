الجمهوريون يضغطون في انتخابات بنسلفانيا للسيطرة على مجلس الشيوخ

قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الاثنين، إن لديه "ثقة كبيرة" في المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ محمد أوز للفوز، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن الطبيب التلفزيوني يتخلف عن جون فيترمان الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا.

وعندما سُئل في كنتاكي عن فرص أوز في الفوز بمقعد مجلس الشيوخ، قال ماكونيل إنه يعتقد أن مرشح الحزب الجمهوري لديه "فرصة رائعة للفوز"

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وجاءت التعليقات بعد أن استضاف زعيم مجلس الشيوخ، الجمعة، حملة لجمع التبرعات لأوز، ومرشح مجلس الشيوخ في جورجيا هيرشل والكر، والنائب تيد باد الجمهوري من نورث كارولاينا والذي يترشح لمجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الشمالية، وجميعهم يحظون بدعم من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وتأتي تصريحات ماكونيل ودعمه لأوز على الرغم من أن الطبيب التلفزيوني الذي تحول إلى سياسي جمهوري جاء في استطلاعات الرأي خلف فيترمان في سباق بنسلفانيا على مجلس الشيوخ.

ووفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي الصادرة عن FiveThirtyEight، يتخلف أوز عن فيترمان بنسبة 39.2% مقابل 48.2% لفيترمان.

وتعتبر انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا واحدة من أكثر السباقات التي يتم مراقبتها عن كثب في هذه الدورة، حيث يتطلع الجمهوريون إلى قلب المجلس المكون من 50 إلى 50 في اتجاههم بحلول نوفمبر.

وكان ماكونيل متفائلًا بشأن فرص حزبه في السيطرة على مجلس الشيوخ العام الماضي، قائلاً إن نوفمبر 2022 سيكون "جيدًا جدًا" للجمهوريين، لكنه غير لهجته منذ ذلك الحين حيث يكافح عدد من مرشحي الحزب الجمهوري للتغلب على خصومهم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ماكونيل إن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل للسيطرة على مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى "جودة المرشح"، والتي كان يُنظر إليها على أنها إشارة مستترة لأوز ووكر ومرشحين آخرين من الحزب الجمهوري الذين يدعمهم ترمب.

ويسعى الديمقراطيون حاليًا للفوز للسيطرة على مجلس الشيوخ في نوفمبر وفقًا لموقع FiveThirtyEight حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة احتفاظ الديمقراطيين بالكونغرس بلغت 67 في المائة مقابل 33 في المائة لصالح الجمهوريين.

وعلى الرغم من مخاوفه، يلقي ماكونيل بثقله وراء المرشحين الجمهوريين على أمل السيطرة على مجلس الشيوخ في نوفمبر. وسئل ماكونيل أيضا، الاثنين، عن سبب قراره تنظيم حملة لجمع التبرعات الأسبوع الماضي لأوز، ووكر وباد على وجه الخصوص.

وقال مكونيل: "اختار ثلاثة من المرشحين لدينا كل صيف، وأعتقد أن لديهم أفضل فرصة للفوز، واخترت هؤلاء الثلاثة لأنني اعتقدت أنهم في ولايات مهمة ولديهم فرصة جيدة للفوز".