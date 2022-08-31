الصين: تبديد أثر زيارة بيلوسي السلبي أولا.. ثم محادثات المناخ

اشترطت الصين اليوم الأربعاء على الولايات المتحدة أن تبدد "الأثر السلبي" الذي خلفته زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر قبل استئناف محادثات المناخ بين البلدين.

ورداً على زيارة بيلوسي في مطلع أغسطس، علّقت الصين في الخامس من الشهر نفسه التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، منها محادثات المناخ والحوار بين كبار القادة العسكريين.

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وحث المبعوث الأميركي الخاص المعني بتغير المناخ جون كيري، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الثلاثاء، الرئيس الصيني شي جين بينغ على استئناف المناقشات. كما كان كيري قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن تعليق المحادثات الثنائية بشأن المناخ يعاقب العالم بأسره.

كما ذكر كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق وهو حالياً أكبر دبلوماسي معني بشؤون المناخ في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، للصحيفة أمس أنه يأمل في أن يتمكن البلدان من الحوار مجدداً قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في نوفمبر المقبل في منتجع شرم الشيخ المصري.

وردت الصين، التي تقول إن تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها، على تصريحات كيري اليوم الأربعاء بالقول إن استئناف محادثات المناخ يعتمد على الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعالجة "الأثر السلبي" لزيارة بيلوسي لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مكتوب: "على الجانب الأميركي تبديد الأثر السلبي لهرولة بيلوسي إلى تايوان.. هذا شرط لا غنى عنه للتعاون الصيني الأميركي بشأن تغير المناخ".

كما ذكر البيان أن الصين ستواصل المشاركة بفاعلية في المنتديات الدولية الخاصة بهذه القضية المهمة.