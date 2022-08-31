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العدل الأميركية: فريق ترمب ربما نقل وثائق سرية وسط التحقيق

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This image contained in a court filing by the Department of Justice on Aug. 30, 2022, and redacted by in part by the FBI, shows a photo of documents seized during the Aug. 8 search by the FBI of former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate in Florida. The Justice Department says it has uncovered efforts to obstruct its investigation into the discovery of classified records at former President Donald Trump's Florida estate. (Department of Justice via AP)
صورة تضمنتها الوثيقة التي تم تقديمها للمحكمة وتظهر وثائق تمت استعادتها من مارالاغو في 8 أغسطس
ترمب

العدل الأميركية: فريق ترمب ربما نقل وثائق سرية وسط التحقيق

الادعاء العام قدم وثائق مكونة من 54 صفحة للمحكمة الثلاثاء تتضمن "أدلة" على "عرقلة سير العدالة"

واشنطن - رويترز

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قالت وزارة العدل الأميركية إن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. أي" عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، مما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.

وفي وثائق مقدمة للمحكمة ومكونة من 54 صفحة، قدم الادعاء أمس الثلاثاء أدلته على "عرقلة سير العدالة"، متهماً مساعدين لترمب علناً للمرة الأولى بأنهما أكدا زوراً في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.

منزل ترمب في مارالاغو في فلوريدا
منزل ترمب في مارالاغو في فلوريدا

كما كشفت أن محامي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق" داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي لأول مرة إلى منتجع مارالاغو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.

وذكرت الوزارة، في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونُقلت من غرفة التخزين في جهود بُذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".

جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
  • جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
  • جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
  • جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
  • جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
4 صور
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
جانب من الوثيقة التي قدمها الادعاء الثلاثاء للمحكمة
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ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب وتحمل علامات تصنفها على أنها "سرية"، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.

يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة غداً الخميس في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاغو في الثامن من أغسطس، والتي تم تصنيف العديد منها على أنها سرية.

والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.

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