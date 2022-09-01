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البيت الأبيض: لن نرسل قوات إلى محطة زابوريجيا النووية

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من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

البيت الأبيض: لن نرسل قوات إلى محطة زابوريجيا النووية

دبي - العربية.نت

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أكد البيت الأبيض، الخميس، عدم ارسال قوات أميركية لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوبي شرقي أوكرانيا.

غروسي: بعض خبرائنا باقون في زابوريجيا بعد مغادرة البعثة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا غروسي: بعض خبرائنا باقون في زابوريجيا بعد مغادرة البعثة

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي "الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأميركية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية".

كما أضاف "أننا نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".

محطة زابوريجيا النووية الضخمة في جنوب شرق أوكرانيا (فرانس برس)
محطة زابوريجيا النووية الضخمة في جنوب شرق أوكرانيا (فرانس برس)

جاء ذلك، بعدما غادر في وقت سابق اليوم، مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرقي أوكرانيا بعد زيارة استمرت ساعات، حيث أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن الفريق أجرى تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة.

وأضاف غروسي، اليوم الخميس، أن الفريق التابع للوكالة رصد خلال ساعتين الأمور الأساسية داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيراً إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة.

غروسي في زابوريجيا (فرانس برس)
غروسي في زابوريجيا (فرانس برس)

يشار إلى أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة هناك.

بينما تبادل الطرفان على مدى الأشهر والأسابيع الماضية الاتهامات بقصف هذا الموقع الحساس، وسط مخاوف متنامية من كارثة نووية لا تحمد عقباها.

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