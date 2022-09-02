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موسكو: واشنطن لم تصدر حتى الآن تأشيرة لسيرغي لافروف

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - رويترز

موسكو: واشنطن لم تصدر حتى الآن تأشيرة لسيرغي لافروف

دبي - العربية.نت

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طلبت روسيا 56 تأشيرة دخول للولايات المتحدة ليتسنى لوزير الخارجية سيرغي لافروف والوفد المرافق له السفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، لكنها لم تتسلم أي شيء حتى الآن.

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وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نقلتها "رويترز" اليوم الجمعة، قال سفير روسيا لدى المنظمة
الدولية فاسيلي نيبينزيا إن الأمر أصبح "مثيرا للانزعاج" نظرا لأن واشنطن ظلت على مدى عدة أشهر ماضية "ترفض بصورة مستمرة منح تأشيرات دخول" لعدد من المبعوثين الروس لحضور مناسبات أخرى للأمم المتحدة.

سجلات سرية

كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لمنظمة الأمم المتحدة، مضيفا أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، لذا لا يمكن التعليق على الحالات الفردية.

وبموجب "اتفاقية المقر" الخاصة بالأمم المتحدة لعام 1947، فإن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى المنظمة الدولية.

لكن واشنطن تقول إن بإمكانها حجب التأشيرات لدواع تتعلق "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

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