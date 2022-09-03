البحرية الأميركية: اعترضنا سفينة حربية إيرانية بالبحر الأحمر
أعلنت البحرية الأميركية، الجمعة، إنها اعترضت سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر أمس.
كما أضافت القيادة المركزية في بيان أن القاربين المسيرين اللذين حاولت إيران الاستيلاء عليهما كانا غير مسلحين ولم يشكلا أي خطر على الملاحة البحرية.
وتابعت "تدخلت مدمرتان أميركيتان كانتا في مكان قريب على الفور، وانطلقت من كل منهما طائرة هليكوبتر"، مشيرة إلى أن المدمرتين تواصلتا مع السفينة الحربية الإيرانية لتهدئة الموقف واستعادة القاربين اللذين تم الاستيلاء عليهما.
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