شاهد قائد طائرة يحلق فوق ميسيسيبي ويهدد بتحطيمها

في مشهد غريب من نوعه، عمد قائد طائرة صغيرة على التحليق فوق منطقة توبيلو في ولاية ميسيسيبي الأميركية، مهدداً بتحطيمها.

BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N — BNO News (@BNONews) September 3, 2022

فقد أعلنت إدارة شرطة توبيلو اليوم السبت أن قائد الطائرة هدد بتحطيمها في متجر وول مارت الشهير.

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كما أوضحت إنه تم إخلاء وول مارت ومتجر قريب.منه ايضاً، تحسباً لكل الاحتمالات.

إلى ذلك، أضافت أنها اتصلت بالطيار مباشرة، للتفاوض معه والحديث إليه، دون أن تعطي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.

الخطر أكبر وأبعد

إلا أنها طلبت من كافة المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى تتضح الأمور، ويزول الخطر، مشيرة إلى أنه مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير وأبعد من توبيلو.

يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بعد أكثر من ثلاث ساعات، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير الطيار.

وكانت الولايات المتحدة شهدة خلال هذا العام العديد من الحوادث الدامية، من إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح ، وهي مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب العديد من الناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.