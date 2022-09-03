شاهد قائد طائرة يحلق فوق ميسيسيبي ويهدد بتحطيمها

في مشهد غريب من نوعه، عمد قائد طائرة صغيرة على التحليق فوق منطقة توبيلو في ولاية ميسيسيبي الأميركية، مهدداً بتحطيمها.
BREAKING: Pilot threatening to crash plane into Walmart in Tupelo, Mississippi, police say pic.twitter.com/znMlDj5M2N— BNO News (@BNONews) September 3, 2022
فقد أعلنت إدارة شرطة توبيلو اليوم السبت أن قائد الطائرة هدد بتحطيمها في متجر وول مارت الشهير.
كما أوضحت إنه تم إخلاء وول مارت ومتجر قريب.منه ايضاً، تحسباً لكل الاحتمالات.
إلى ذلك، أضافت أنها اتصلت بالطيار مباشرة، للتفاوض معه والحديث إليه، دون أن تعطي تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت أسوشييتد برس.
الخطر أكبر وأبعد
إلا أنها طلبت من كافة المواطنين تجنب تلك المنطقة حتى تتضح الأمور، ويزول الخطر، مشيرة إلى أنه مع تنقل طائرة من هذا النوع، تكون منطقة الخطر أكبر بكثير وأبعد من توبيلو.
يشار إلى أن الطائرة كانت بدأت في الدوران بشكل غريب ومثير للشبهة، حوالي الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وظلت في الهواء بعد أكثر من ثلاث ساعات، فيما لم يعرف حتى الساعة مصير الطيار.
وكانت الولايات المتحدة شهدة خلال هذا العام العديد من الحوادث الدامية، من إطلاق نار أو أعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح ، وهي مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب العديد من الناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.
-
كاظم الساهر يفضل السمراء.. ويؤكد "لا نسوى شي بلاها"فجر "القيصر" كاظم الساهر، الذي يوصف بمعشوق النساء أحياناً، تصريحات لافتة ومثيرة للجدل، قد تزعج بعض معجباته.ففي سؤال ضمن برنامج على قناة CBC المصرية، ... ثقافة وفن
-
كريس روك يخرج عن صمته: تنمري على زوجة سميث أجمل ما فعلتأخيراً، خرج الممثل الكوميدي الأميركي كريس روك، عن صمته وعلق على صفعة نجم هوليوود ويل سميث له في حفل الأوسكار في آذار/مارس الماضي.في التفاصيل، أكد روك ... ثقافة وفن
-
صورة تشغل المصريين.. عمارة ولا أجمل في القاهرة؟!شغلت عمارة أثرية قيل إنها في القاهرة، آلاف المصريين على مواقع التواصل، لجمال هذا البناء الساحر الذي تتداخل فيه شرفات وأبواب تحمل طابع العمارة ... سوشيال ميديا