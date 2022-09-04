ترمب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا غرفة زوجتي وطفلي

استنكر الرئيس السابق، دونالد ترمب، خلال تجمع حاشد ليلة السبت اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في فلوريدا، متهماً إدارة بايدن باتباع تكتيكات "العالم الثالث"، وقال ترمب خلال تجمع حاشد في ويلكس بار بولاية بنسلفانيا العامة مساء السبت: "اقتحمت إدارة بايدن منزل خصمهم السياسي الرئيسي الذي دمرهم تمامًا في صناديق الاقتراع".

وتابع ترمب: "بذريعة زائفة من قاضٍ سياسي اختاروه في وقت متأخر من المساء قبل أيام قليلة من الاقتحام داسوا على حقوقي وحرياتي المدنية، كما لو أن بلدنا الذي نحبه كثيرًا كان عالمًا ثالثًا"، وتابع "نحن مثل أمة من العالم الثالث".

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وقال ترمب للجمهور إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا غرفة زوجته وفتشوا أدراج خزانة زوجته السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترمب، و"قاموا حتى بتفتيش عميق وقبيح لغرفة ابنه البالغ من العمر ستة عشر عامًا".

وأضاف ترمب أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تركوا "كل شيء لمسوه في حالة مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما بدأوا".

وأوضح ترمب: "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أصبحا وحشين شريرين يسيطر عليهما الأوغاد اليساريون المتطرفون والمحامون ووسائل الإعلام الذين يخبرونهم بما يجب عليهم فعله".



وأبلغ ترمب الحشد أن المداهمة على منزله الشهر الماضي لم تكن مجرد محاولة لإسكاته، بل كانت محاولة لإسكات مؤيديه. "إنهم يحاولون إسكاتي والأهم أنهم يحاولون إسكاتكم، لكن لن يتم إسكاتنا بشكل صحيح؟" وقال ترمب "لن نتوقف أبدًا عن قول الحقيقة، وليس لدينا خيار لأننا لن يبقى لنا بلد".



وأغار مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزل ترمب كجزء من تحقيق في ما إذا كان ترمب يمتلك بشكل غير قانوني مواد سرية للأمن القومي في منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا.

وألمح ترمب لنيته إعلان ترشحه وقال ترمب "نتقدم على بايدن وكل شخص آخر بما في ذلك الجمهوريون بأرقام قياسية في استطلاعات الرأي لذلك قد أضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى".



وكان ترمب في ولاية بنسلفانيا يقوم بحملته الانتخابية دعما للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الدكتور محمد أوز والمرشح الجمهوري لحاكم الولاية دوغ ماستريانو.