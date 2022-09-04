.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل 9 مهاجرين حاولوا عبور نهر ريو غراندي إلى أميركا

  • الخط
من موقع مأساة شاحنة المهاجرين في سان أنطونيو بتكساس (أسوشييتد برس)
مقتل مهاجرين في تكساس - أرشيفية
أميركا وبايدن

مقتل 9 مهاجرين حاولوا عبور نهر ريو غراندي إلى أميركا

يتم التركيز على تكساس بنقاش عام حاد حول الهجرة غير الشرعية والتي قد تلعب دورا بانتخابات التجديد النصفي

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولو جمارك أميركيون إن تسعة مهاجرين لقوا حتفهم، وتم إنقاذ 37 آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو غراندي، الذي ارتفع منسوب مياهه بسبب الأمطار الغزيرة، إلى الولايات المتحدة بالقرب من إيغل باس بولاية تكساس.

وقالت قوات حرس الحدود الأميركية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع. وقالت إنه على الرغم من هذه الظروف المعاكسة فلا تزال قوات حرس الحدود الأميركية تواجه مجموعات كبيرة ممن يحاولون عبور ريو غراندي.

وقالت "في محاولة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، نطلب من الجميع تجنب العبور بشكل غير قانوني".

بايدن يحذر: أنصار ترمب يحاولون إعادة أميركا إلى الوراء أميركا بايدن يحذر: أنصار ترمب يحاولون إعادة أميركا إلى الوراء

وقال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الخميس.

وأضاف أن أفراد دوريات الحدود الأميركية احتجزوا 53 مهاجرا بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر. واعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصا.

ويتم التركيز على تكساس في نقاش عام حاد حول الهجرة غير الشرعية، والتي من المحتمل أن تلعب دورا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية
اكتشف المزيد