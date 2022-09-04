مقتل 9 مهاجرين حاولوا عبور نهر ريو غراندي إلى أميركا

قال مسؤولو جمارك أميركيون إن تسعة مهاجرين لقوا حتفهم، وتم إنقاذ 37 آخرين أثناء محاولتهم عبور نهر ريو غراندي، الذي ارتفع منسوب مياهه بسبب الأمطار الغزيرة، إلى الولايات المتحدة بالقرب من إيغل باس بولاية تكساس.

وقالت قوات حرس الحدود الأميركية إن من المتوقع هطول مزيد من الأمطار هذا الأسبوع. وقالت إنه على الرغم من هذه الظروف المعاكسة فلا تزال قوات حرس الحدود الأميركية تواجه مجموعات كبيرة ممن يحاولون عبور ريو غراندي.

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وقالت "في محاولة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، نطلب من الجميع تجنب العبور بشكل غير قانوني".

وقال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين بعد يوم من الحادث الذي وقع يوم الخميس.

وأضاف أن أفراد دوريات الحدود الأميركية احتجزوا 53 مهاجرا بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر. واعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصا.

ويتم التركيز على تكساس في نقاش عام حاد حول الهجرة غير الشرعية، والتي من المحتمل أن تلعب دورا في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.