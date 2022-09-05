تصريحاته أثارت غضبا.. غراهام يكرر تحذيره من "فوضى" بحال محاكمة ترمب

كرر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام عضو اللجنة القضائية في الكونغرس الأميركي تصريحاته المثيرة للجدل الأسبوع الماضي بأنه ستكون هناك "أعمال شغب في الشوارع" إذا تمت مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترمب لسوء التعامل مع الملفات السرية.

وأضاف: "ما قلته هو أن اقتحام منزل الرئيس السابق ترمب، المرشح المحتمل لعام 2024، ستكون لها عواقب هنا".

وقال غراهام لشبكة "CNBC" خلال مقابلة "إذا كان الأمر يتعلق فقط بإساءة استخدام المعلومات السرية، فلدينا مجموعة قياسية عندما يتعلق الأمر بهيلاري كلينتون".

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وأوضح غراهام: "ما حاولت فعله هو أن أذكر بما هو بديهي". وأضاف "بلدنا والأشخاص من جانبنا يؤمنون أنه عندما يتعلق الأمر بنظام العدالة لا توجد لوائح تتعلق بترمب وهي ليست قضية اقبض عليه ولا يهم كيف يحدث ذلك.. لذلك أقول إنه إذا كان الأمر مشابهًا لما حدث لكلينتون وتمت محاكمته فسيكون أحد أكثر الأحداث اضطرابًا في أميركا ".

وأدلى غراهام بتصريحاته حول حدوث أعمال شغب في الشارع خلال ظهوره على قناة ف"وكس نيوز" يوم الأحد الماضي حيث ادعى أن نظام العدالة لديه "معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بترمب".

وقال غراهام الأسبوع الماضي: "سأقول هذا إذا كانت هناك محاكمة لدونالد ترمب لسوء التعامل مع معلومات سرية بعد كارثة كلينتون ... ستكون هناك أعمال شغب في الشوارع".

وواجه غراهام رد فعل عنيف من الديمقراطيين وغيرهم بعد الإدلاء بالتعليق، بما في ذلك بايدن الذي أدان "فكرة قيامك بتشغيل التلفزيون ورؤية كبار أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس يقولون إذا حدث كذا وكذا، فسيكون هناك دماء في الشارع. من نحن؟".

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال افتتاحي الأسبوع الماضي تقول "لا يوجد عذر لهذا الخطاب غير المسؤول الذي لا يدعو فقط إلى العنف بل يتحدى المعايير الديمقراطية أيضا."