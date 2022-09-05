ترمب يهاجم فوكس نيوز ويعرض مساعدة السي إن إن لتصبح محافظة

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأحد، شبكة فوكس نيوز بالدفع بأجندة ديمقراطية بينما عرض مساعدة شبكة CNN المنافسة لتصبح "منجم ذهب" من خلال التحول إلى شبكة "محافظة".

وقال ترمب على موقعها سوشيال تروث "رائع! فوكس نيوز تدفع حقًا أجندة الديمقراطيين ويزدادون سوءا كل يوم. الكثير من الديموقراطيين الذين تمت مقابلتهم يتم توجيه أسئلة لينة لهم على عكس نظرائهم الجمهوريين ".

مادة اعلانية

ثم ذكر الرئيس السابق شبكة CNN منافسة فوكس التي وصفها ترمب منذ فترة طويلة بأنها أخبار مزيفة.

وكتب ترمب: "إذا كانت السي إن إن صاحبة التقييمات المنخفضة على الإطلاق ستتحول إلى محافظة فإنها ستكون منجم ذهب وسأساعدهم على القيام بذلك".

وغالبًا ما ظهر ترمب، وهو مراقب إخباري منتظم، على قناة فوكس نيوز وأشاد بها خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، لكن الديناميكية بين الرئيس السابق والشبكة تغيرت في الأشهر الأخيرة.

وأشارت صحيفة ذا هيل أن كريس ليخت ، رئيس CNN الجديد قد وعد بأن الشبكة ستجدد التزامها بالموضوعية والإنصاف بعد اتهامات من اليمين حول النزعة الحزبية والإثارة التي تنتهجه القناة.

وغادر مراسل سي إن إن في البيت الأبيض جون هاروود ومضيف "مصادر موثوقة" براين ستيلتر من شبكة سي إن إن في الأسابيع الأخيرة، ويُنظر إلى مغادرتهما على أنهما جزء من محاولة لتكون الشبكة أقل مواجهة من الناحية السياسية.

وانتقد ترمب على وجه التحديد المعلق في قناة Fox News كارل روف، الذي انتقد ترمب خلال ظهوره الأخير.

وانتقد روف، الذي كان مستشارًا بارزًا للرئيس السابق جورج دبليو بوش، ترمب بسبب تعامله مع المعلومات السرية في أعقاب مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا ، قائلاً إنه "ليس لديه سلطة قانونية" للاحتفاظ بالسجلات الرئاسية.